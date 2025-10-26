  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 26/10/2025 15:08

Sàng lọc tim mạch - thận - chuyển hóa cho hơn 1.100 người

HNN.VN - Ngày 26/10, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế Cơ sở II, BVTW Huế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Sở Y tế TP. Huế tổ chức chương trình “CAREME - Yêu lấy mình, Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn: Khám sàng lọc bệnh tim mạch - thận - chuyển hóa” nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao 120 phần quà trị giá 150 triệu đồng cho bệnh nhiBệnh viện Trung ương Huế tiên phong ứng dụng công nghệ bảo quản thận bằng máy LifePortHơn 150 người tham gia chương trình “Hiến tặng tóc - Lan tỏa yêu thương”

Khám sàng lọc tim mạch - thận - chuyển hóa cho người dân 

Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, thầy thuốc và đông đảo người dân.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo BVTW Huế nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động, thể hiện tinh thần “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 40 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc hai cơ sở của BVTW Huế cùng lực lượng thầy thuốc trẻ TP. Huế đã tổ chức khám, tư vấn, sàng lọc miễn phí cho hơn 1.100 người dân. Các hoạt động chuyên môn bao gồm khám nội tổng quát, khám chuyên sâu tim mạch - thận - đái tháo đường, đo huyết áp, điện tim, siêu âm tim - bụng tổng quát, xét nghiệm máu, test nhanh và đánh giá nguy cơ bệnh qua bộ câu hỏi điện tử tại địa chỉ www.caremeyeulayminh.com. Ngoài ra, chương trình còn trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc trẻ và sự đồng hành của BVTW Huế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ông nhấn mạnh việc phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm là xu hướng y tế dự phòng cần thiết, góp phần giảm gánh nặng điều trị và tử vong do tim mạch, thận mạn và rối loạn chuyển hóa.

Chương trình “CAREME - Yêu lấy mình, Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần lan tỏa thông điệp về chủ động phòng ngừa bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa - nhóm bệnh đang đứng hàng đầu về tỷ lệ tử vong và tàn phế hiện nay.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việntrung ươnghuếsàng lọc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Một ngày Truyện Kiều ở Cố đô

Cùng với việc trưng bày các bản Kiều cổ, các nhà nghiên cứu còn có những chia sẻ về Truyện Kiều của Nguyễn Du thu hút sự quan tâm của người yêu văn chương trong chương trình “Một ngày Truyện Kiều ở Cố đô”.

Một ngày Truyện Kiều ở Cố đô
Huế - điểm gặp gỡ của bạn bè quốc tế

Lượng khách 9 tháng đầu năm của Huế tăng gần 63% so với cùng kỳ (5 triệu lượt). Đây thực sự là một tin vui lớn với Huế trong lần thứ hai đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Huế - điểm gặp gỡ của bạn bè quốc tế
Lắng sâu vào Huế

Đầu thập niên 80, báo chí rất ít, ti vi thì gần như không có nhưng tôi vẫn biết Huế qua nhãn hiệu gói kẹo mè xửng mà mỗi khi ra Bắc, chú tôi vẫn mang theo làm quà. Trên hình nhãn hiệu có cô gái mặc áo dài tím, đội nón trắng duyên dáng bên cầu Trường Tiền và dòng sông Hương vừa mỹ lệ vừa xa xôi.

Lắng sâu vào Huế
Trao 120 phần quà trị giá 150 triệu đồng cho bệnh nhi

Sáng 25/10, Bệnh viện Trung ương Huế, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Huế phối hợp cùng Báo Thanh Niên, Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt và Phật tử chùa Phổ Hiền (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Trao 120 phần quà trị giá 150 triệu đồng cho bệnh nhi

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top