Sàng lọc tim mạch - thận - chuyển hóa cho hơn 1.100 người

Khám sàng lọc tim mạch - thận - chuyển hóa cho người dân

Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, thầy thuốc và đông đảo người dân.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo BVTW Huế nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động, thể hiện tinh thần “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 40 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc hai cơ sở của BVTW Huế cùng lực lượng thầy thuốc trẻ TP. Huế đã tổ chức khám, tư vấn, sàng lọc miễn phí cho hơn 1.100 người dân. Các hoạt động chuyên môn bao gồm khám nội tổng quát, khám chuyên sâu tim mạch - thận - đái tháo đường, đo huyết áp, điện tim, siêu âm tim - bụng tổng quát, xét nghiệm máu, test nhanh và đánh giá nguy cơ bệnh qua bộ câu hỏi điện tử tại địa chỉ www.caremeyeulayminh.com. Ngoài ra, chương trình còn trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc trẻ và sự đồng hành của BVTW Huế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ông nhấn mạnh việc phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm là xu hướng y tế dự phòng cần thiết, góp phần giảm gánh nặng điều trị và tử vong do tim mạch, thận mạn và rối loạn chuyển hóa.

Chương trình “CAREME - Yêu lấy mình, Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần lan tỏa thông điệp về chủ động phòng ngừa bệnh tim mạch, thận và chuyển hóa - nhóm bệnh đang đứng hàng đầu về tỷ lệ tử vong và tàn phế hiện nay.