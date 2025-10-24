Ghi ở Phú Hồ, nơi con nước vừa vơi

Giám đốc Sở Y tế (giữa) và lãnh đạo xã Phú Hồ, lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Vang thăm hỏi, tặng quà cán bộ Trạm Y tế Phú Hồ cơ sở 3

Khám, chữa bệnh giữa lũ lụt

Con đường dẫn vào địa phận vùng trũng Phú Lương cũ (nay thuộc xã Phú Hồ) nước vẫn còn cao. Rào chắn đã được mở, chứng tỏ tuyến đường này đã được thông, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, người dân ở những thôn thấp trũng nhất vẫn phải đi lại bằng xuồng máy. Nước xuống chậm, trời vẫn mưa. Trong thời tiết này, hầu hết người dân vùng trũng còn ở nhà. Chỉ có việc đến trạm y tế khám chữa bệnh là được bà con ưu tiên nhất.

10 giờ sáng, tại Trạm y tế Phú Hồ cơ sở 3 nước vẫn lõm bõm. Nhiều bệnh nhân lớn tuổi đang chờ đến lượt khám. Bác sĩ Phạm Tăng Duyệt, Phó trưởng trạm phụ trách Trạm Y tế Phú Hồ cơ sở 3 chăm chú lắng nghe lời “kể bệnh”, cẩn trọng thăm khám cho từng người. Hôm qua nước dâng cao, ngấp nghé lên hiên, nhưng hoạt động khám, chữa bệnh vẫn đảm bảo liên tục, bình thường, an toàn. Đó là chỉ đạo của ngành y tế thành phố; lãnh đạo Trung tâm y tế Phú Vang, cũng là trách nhiệm của những lương y ở vùng rốn lũ. Trong bất kỳ tình huống thiên tai nào, cũng hết lòng đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Ngày mưa lũ, đội ngũ y bác sĩ vẫn đảm bảo khám chữa, bệnh cho người dân vùng lũ

“Tui bị bướu, bị rối loạn tiền đình nặng và mắc nhiều bệnh khác nữa. Nước vẫn còn ngập, đi lại khó khăn, nhưng trong người mệt quá nên sáng nay, tui gọi điện cho bác sĩ Duyệt. Bác sĩ nói: Con và các đồng nghiệp trực đây bốn ngày liền rồi. Ngày nào cũng trực hết, trạm lúc nào cũng sẵn sàng đón người bệnh 24/7, bà con cứ yên tâm. Bây giờ nếu mệ mệt quá thì để anh em con đến nhà chở mệ ra trạm. Nhưng các y, bác sĩ còn lo sức khỏe cho người dân cả vùng này, mô phải mình tui đau, nên tui chống gậy, xin đi nhờ ghe người khác. Ngày bão lụt như ri, các y, bác sĩ càng tận tâm, nhất là đối với người già, neo đơn. Trận lụt lớn năm ngoái, cũng là lúc tui trở bệnh, chính quyền đã dùng xuồng máy chở bác sĩ Duyệt vào tận nhà khám, cấp phát thuốc. Ông Nguyễn Tứ và nhiều bệnh nhân lớn tuổi trong vùng trũng cũng đã được y, bác sĩ của trạm đến tận nhà khám, chữa bệnh giữa lũ lụt. Yên tâm và ấm lòng lắm” - bà Nhàn kể cùng nụ cười làm chúng tôi ấm lòng.

Chuẩn bị phòng dịch sau khi nước rút

Theo bác sĩ Phạm Tăng Duyệt, trước khi nghe thông tin bão số 12 đổ bộ, Giám đốc Trung tâm y tế Phú Vang về chỉ đạo Trạm y tế Phú Hồ cơ sở 3 xây dựng các tình huống và phương án để phòng chống bão lụt vùng thấp trũng. Trước bão, cán bộ trạm đã lập danh sách sản phụ dự sinh đợt này, cùng nữ hộ sinh đến từng thôn, từng nhà vận động sản phụ đến Trung tâm y tế Phú Vang để đảm bảo sinh nở an toàn. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, trong trường hợp bệnh nhân cấp cứu không đến trạm được, sẽ dùng ca nô chuyên dụng để chuyển người bệnh tới trạm y tế, hoặc chuyển về Trung tâm y tế Phú Vang điều trị.

Hôm qua, khi nhiều điểm trên địa bàn Phú Hồ nước ngập đến 1,2 mét, Trạm Y tế Phú Hồ cơ sở 3 là “địa chỉ” đầu tiên Chủ tịch UBND xã Phú Hồ, ông Nguyễn Văn Chính và BSCKI Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Vang cùng Giám đốc Sở Y tế về thăm, động viên lực lượng cán bộ y, bác sĩ đang ngày đêm trực chiến, sẵn sàng khám, chữa bệnh cho dân trong mưa lũ.

Tặng quà cùng tình cảm yêu thương cho người dân xóm Cốm

Đến với xóm Cốm giữa mênh mông nước

Rời Trạm Y tế Phú Hồ cơ sở 3, chúng tôi đến trụ sở Công an xã Phú Hồ, lực lượng nòng cốt trên địa bàn, đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những mùa bão lũ. Lúc này, các anh đang chuẩn bị đến thăm, nắm tình hình của 8 hộ dân ở vùng xung yếu - xóm Cốm, thôn Khê Xá, cụm Vĩnh Lương Khê. Đường đất đến xóm Cốm lúc này là không thể, chỉ có thể di chuyển bằng xuồng máy. Trung tá Nguyễn Viết Minh Trung, Thiếu tá Huỳnh Xuân Hải và tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Lê Xá, Hồ Viết Hoài đã trang bị đầy đủ áo phao, áo mưa và những thùng mì ăn liền để tiếp tế thêm cho bà con.

Công an xã Phú Hồ vượt lũ đến với người dân xóm Cốm

Những cánh ruộng hiền lành ngày mùa bây giờ trở thành sông mênh mông, nước băng qua cả tuyến đường bê tông; nhiều chỗ có độ sâu từ 2- 2, 5 mét. Chiếc xuồng máy băng băng dưới cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt. “Vùng này nước rút rất chậm. Trời vẫn mưa, nước rút càng chậm hơn. Nhưng sinh sống hàng chục năm vùng rốn lũ, nên bà con đã quen và rất chủ động chấp hành phòng, chống bão lũ. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật tình hình, để có những ứng cứu, hỗ trợ kịp thời nhất” - Trung tá Nguyễn Viết Minh Trung chia sẻ.

Sau gần 30 phút “đường thủy”, xóm Cốm với những ngôi nhà cận kề quây quần bên nhau, hiện ra trong màn mưa nặng hạt.

Người dân vùng lũ chủ động đảm bảo sinh hoạt trong mưa lũ

Nhận món quà, là thùng mì ăn liền cùng tình cảm, sự quan tâm từ các cán bộ công an, bà Võ Thị Sương, bà Trần Thị Quýt, ông Trần Mãi xúc động. “Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ gạo cơm mắm muối, các vật dụng thiết yếu, trong trường hợp cắt điện. Bây giờ, có ngôi nhà cao tầng của người anh đang xây dựng, nên xóm tôi yên tâm đến trú. Yên tâm hơn vì những ngày mưa lụt, hầu như ngày nào cán bộ cũng ghé thăm, nắm tình hình bà con", ông Mãi nói.

Khi tôi viết những dòng này, trời vẫn mưa không ngớt. Nước sẽ còn chậm rút hết trên vùng lũ Phú Hồ, nhưng người dân nơi đây bao đời đã quen với lụt lội, đã biết thích nghi với môi trường. Yên tâm vì có chính quyền và các lực lượng chức năng luôn đồng hành, chia sẻ, người dân Phú Hồ đã chuẩn bị tâm thế cho một mùa lao động sản xuất mới, khi lũ rút lui.