Giá trị lớn trong tấm thẻ nhỏ

Anh Nguyễn Ngọc Tâm với niềm vui lớn khi nhận được “tấm thẻ nhỏ” trên tay

Cầm tấm thẻ BHYT trên tay, chị Hồ Thị Phi (20 tuổi, người dân tộc Cơ Tu, thôn Tà Rinh, xã Nam Đông) không giấu được xúc động: “Mới hôm trước nghe thông báo mình nằm trong diện được nhận BHYT, tôi đã rất vui mừng. Tôi an tâm hơn nếu lỡ chẳng may cần đi khám, chữa bệnh cũng không lo gánh nặng chi phí”. Hai vợ chồng chị Phi làm nông và có con mới chỉ một tuổi nên mua thẻ BHYT trong thời điểm nay với chị cũng khó khăn.

Còn với anh Nguyễn Ngọc Tâm (thôn La Vân, người dân tộc Cơ Tu, xã Nam Đông), niềm vui của anh còn được nhân gấp ba lần, bởi đợt này hộ gia đình của anh được nhận 3 thẻ BHYT. Hai vợ chồng đi làm keo thuê, nhà có ba người con, trong đó có 1 người con khuyết tật. “Những tấm thẻ này có ý nghĩa rất lớn, giúp gia đình có cơ hội tiếp cận y tế tốt hơn, tự tin đi thăm khám, chữa bệnh hơn lỡ chẳng may có ốm đau”, anh Tâm bộc bạch.

Chị Phi và anh Tâm là hai trong số hàng trăm người được nhận thẻ BHYT tại xã Nam Đông trong đầu tháng 12 năm nay. Thời gian vừa qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Viettinbank), Bảo hiểm Xã hội thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 4.038 thẻ BHYT. Trong số đó, có hơn 1.200 thẻ dành tặng các em học sinh, sinh viên nhằm mục tiêu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai. Số còn lại ưu tiên dành tặng những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo.

Riêng tại xã Nam Đông, số thẻ BHYT được dành tặng cho người dân là 596 thẻ. Người được nhận đều là những trường hợp đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát kỹ hoàn cảnh để có sự đề xuất hỗ trợ kịp thời.

Ông Lê Nhữ Sửu, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông, cho biết: “Địa bàn xã Nam Đông có nhiều hộ nghèo và cận nghèo. Trong bối cảnh tháng 10 và 11 vừa qua, bà con xã vừa chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ mưa lũ, gặp nhiều khó khăn trong đời sống và thiệt hại lớn về kinh tế, những tấm thẻ BHYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cùng các nhà tài trợ dành tặng cho bà con đợt này lại càng có ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và đầy tình nhân ái. Đây là sự động viên về tinh thần vô cùng to lớn, là điểm tựa khi bà con không may gặp bất trắc về sức khỏe, vơi bớt nỗi lọ về các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trong bối cảnh giá dịch vụ y tế và chi phí khám, chữa bệnh luôn là một “món tiền” khổng lồ đối với bà con có hoàn cảnh khó khăn”.

Tại buổi trao tặng thẻ BHYT cho người dân xã Nam Đông vào sáng 3/12, ông Chu Mạnh Sinh, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, nhấn mạnh: Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh, từng bước ổn định tài chính. Việc tặng thẻ BHYT cũng sẽ góp phần tạo sự an tâm, tin tưởng sâu sắc của người dân đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát động đã được triển khai tích cực tại nhiều địa phương. Theo ông Sinh, tính đến nay đã huy động được gần 32.000 thẻ BHYT trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Điều này đã thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.