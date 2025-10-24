Lãnh đạo Sở Y tế trao tặng nhu yếu phẩm động viên Trạm Y tế xã Phú Hồ

Tại Trạm Y tế xã Phú Hồ - một trong những cơ sở bị ngập sâu, Giám đốc Sở Y tế đã thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang túc trực ứng phó với ngập lụt. Thay mặt lãnh đạo ngành, ông Trần Kiêm Hảo trao tặng nhu yếu phẩm, biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên trì bám trụ phục vụ người dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở y tế tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người bệnh và cán bộ y tế, chủ động di chuyển hồ sơ, thuốc men, trang thiết bị lên cao; duy trì chế độ trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần. “Trong mọi hoàn cảnh, tinh thần phục vụ nhân dân của ngành y tế không được phép ngơi nghỉ”, Giám đốc Sở nhấn mạnh.

Theo báo cáo nhanh từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, trong ba ngày từ 21-24/10, toàn ngành y tế TP. Huế điều trị nội trú cho 4.818 bệnh nhân, trong đó có 72 ca tại khoa Hồi sức - Cấp cứu. Các cơ sở ghi nhận 23 ca cấp cứu ngoại viện do tai nạn sinh hoạt và lao động, 22 ca phẫu thuật trong 24 giờ qua, trong đó có 6 ca phẫu thuật cấp cứu. Đặc biệt, 702 thai phụ trên 36 tuần tuổi thai đã được y tế cơ sở phối hợp chính quyền hỗ trợ theo dõi, đảm bảo an toàn di chuyển khi cần thiết.

Ngay sau khi nhận được công điện của Bộ Y tế và UBND TP. Huế, Sở Y tế đã chỉ đạo toàn ngành triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, rà soát phương án phòng chống thiên tai tại các khu vực thấp trũng, ven biển, đầm phá; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị cấp cứu và phương tiện vận chuyển bệnh nhân. Các đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách đã được thành lập, kiểm tra công tác ứng phó tại các Trung tâm Y tế Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy và các trạm y tế có nguy cơ ngập sâu.

Hiện toàn ngành y tế TP. Huế đang duy trì chế độ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm thu dung, điều trị an toàn, không để gián đoạn khám chữa bệnh. Sau khi nước rút, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên, kiểm tra an toàn điện, nước và môi trường làm việc, đồng thời tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe trong và sau mưa bão.