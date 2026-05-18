Những người trao sự sống: Hiến máu như một cách trả ơn cuộc đời

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Người chiến sĩ coi hiến máu là mệnh lệnh từ trái tim

Vinh dự khi nghĩa cử nhỏ bé của mình được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban thanh niên Công an thành phố, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô chia sẻ 3 cung bậc cảm xúc khi được vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2026 là "Xúc động, vinh dự và tự hào". Với anh, lớn hơn cả vinh dự cá nhân, đó là niềm tự hào to lớn khi anh được đại diện cho hình ảnh của lực lượng Tuổi trẻ Công an Thủ đô anh hùng.

Tham gia hiến máu từ những ngày còn là học viên trên ghế giảng đường Học viện Cảnh sát nhân dân cho đến khi mang trên vai sắc phục của một sĩ quan Công an Thủ đô, anh Hoàng tâm sự, anh gắn bó với hành trình hiến máu tình nguyện suốt nhiều năm qua bắt nguồn từ một lý do rất giản dị: Hiến máu là mệnh lệnh từ trái tim.

Có một kỷ niệm vô cùng đặc biệt mà anh không bao giờ quên, đó là chuyến xuất hành khẩn cấp ngay vào buổi sáng mùng 1 Tết Quý Mão (năm 2023) để cứu sống một cháu bé 3 tuổi là con của đồng nghiệp công tác tại Công an tỉnh Thái Nguyên.

Thời điểm đó, khi nhận được thông tin khẩn cấp từ Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phản ứng nhanh về trường hợp cháu Đỗ Minh K. (sinh năm 2022, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang điều trị bệnh hiểm nghèo và rơi vào tình trạng nguy kịch do xuất huyết dưới da, cần bổ sung tiểu cầu gấp, anh vội vã chạy xe đến viện với một tâm thế duy nhất: Phải chạy đua với thời gian để giữ lại sinh mạng cho cháu.

"Đến nơi, chứng kiến ánh mắt lo lắng tột độ của gia đình và sự khẩn trương của các y, bác sĩ, tôi mới biết bố của cháu bé cũng là một đồng nghiệp – một chiến sĩ công an xã tại huyện miền núi Võ Nhai, Thái Nguyên. Giây phút ngồi trên ghế hiến tiểu cầu, nhìn dòng máu của mình được phân tách trong tôi dâng trào một cảm xúc vô cùng thiêng liêng. Đó không chỉ là trách nhiệm với nhân dân, mà còn là tình đồng chí, nghĩa đồng đội ruột thịt, sẵn sàng chi viện cho nhau trong lúc ngặt nghèo nhất", anh Hoàng tâm sự.

Đến ngày 26/1/2023 (tức mùng 5 Tết), khi nhận được thông tin cháu K. đã chính thức qua cơn nguy kịch và đọc bức thư cảm ơn đầy xúc động của gia đình gửi về Công an thành phố, anh Hoàng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Bố cháu bé chia sẻ rằng sự hỗ trợ kịp thời ấy là món quà đầu xuân vô giá, giúp gia đình anh thêm tin tưởng vào tình anh em, đồng đội dưới một sắc phục.

Với chiến sĩ Hoàng, mỗi giọt máu mình cho đi không đơn thuần là một con số thống kê, mà là một cơ hội sống được trao lại cho người bệnh, là những nụ cười hạnh phúc được giữ lại cho mỗi gia đình.

"Với tư cách là một thủ lĩnh Đoàn chuyên trách, danh hiệu này đối với tôi là một trách nhiệm. Nó thúc giục tôi phải tiếp tục tiên phong, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn lực lượng, để sắc xanh của thanh niên Công an Thủ đô luôn là chỗ dựa ấm áp, tin cậy nhất của nhân dân trong mọi hoàn cảnh", anh Hoàng tâm sự.

Hiến máu giống như một cách mình trả ơn cuộc đời

Lần đầu tiên hiến máu của chị Nguyễn Thị Nhâm, giáo viên trường Mầm non Tiền Phong B, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội khi còn là sinh viên. Nhớ lại những ngày đầu tiên hiến máu trên xe lưu động, ngồi nhìn dòng máu ấm chảy ra chị đã suýt khóc. "Đến bây giờ mình đã hiến máu và tiểu cầu 76 lần, mỗi lần cắm kim, mỗi lần thấy dòng máu ấm chảy ra bản thân vẫn hồi hộp và xúc động như những ngày đầu. Nhưng mình biết mình vẫn còn khỏe và được cống hiến", chị Nhâm tâm sự.

Thế nhưng, điều mà chị thật sự gắn bó với công việc thiện nguyện này, chính là cách trả ơn cuộc đời. Chị nghẹn ngào tâm sự, năm 2011, khi mình còn rất trẻ, mới 21 tuổi thì chồng chị phát hiện mắc bệnh về máu “Hội chứng thực bào máu”. Thời điểm đó, là bệnh mới, gần như không có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Những năm tháng ấy, 2 vợ chồng gắn bó với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Mặc dù khi đó tuổi đời mình còn rất trẻ, rất nhiều điều chưa biết. Nhưng có một điều chị biết là các bác sĩ luôn cố gắng và chồng mình chưa bao giờ bị nói là “chưa truyền máu/tiểu cầu được do thiếu nguồn máu hiến”. Điều đó làm chị thực sự biết ơn những anh hùng hiến máu thầm lặng.

Mặc dù chồng chị không may mắn được trở về nhà sau 3 tháng điều trị bệnh, nhưng chị vẫn luôn cảm thấy biết ơn quãng thời gian đó. Cũng chính vì vậy, sau khi chồng mất, khi ổn định tâm lý và cuộc sống, bản thân chị đã luôn đau đáu một nỗi niềm muốn quay trở lại Viện - nơi người yêu thương của mình đã từng nằm để được cho đi.

Với 76 lần hiến máu (trong đó có 60 lần hiến tiểu cầu), hiện chị Nhâm là một trong hơn 100 Cộng tác viên của Đội Cộng tác viên của Viện trong 5 năm qua. "Hy vọng sẽ được góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng và xã hội", chị Nhâm tâm sự.

Năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.746.286 đơn vị máu. Trong đó, trên 98% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện; tương đương gần 1,75% dân số hiến máu; tỷ lệ đơn vị máu thể tích từ 350ml trở lên đạt trên 64%.

Mỗi người đến với hiến máu bằng một cơ duyên khác nhau: người vì trách nhiệm, người vì lòng biết ơn, người đơn giản chỉ muốn giúp đỡ một ai đó đang cần. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm chung là sự sẻ chia vô điều kiện. Những giọt máu âm thầm cho đi không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh, mà còn thắp sáng niềm tin về tình người giữa cuộc sống hôm nay.

Trong 2 ngày 8/6 và 9/6, tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Đây là năm thứ 18 sự kiện được tổ chức; lần đầu tiên vào năm 2008 khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện.

Trong 2 ngày, các đại biểu sẽ tham gia chuỗi hoạt động giàu tính kết nối gồm: Hành trình “Về miền Đất Tổ” - dâng hương các Vua Hùng; Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.

https://nhandan.vn/nhung-nguoi-trao-su-song-hien-mau-nhu-mot-cach-tra-on-cuoc-doi-post967722.html