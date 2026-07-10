Hành trình Đỏ: 18.000 lượt người hiến máu tình nguyện qua 8 kỳ tổ chức

Tình nguyện viên ký tặng hiến mô, tạng. Ảnh: Đình Chiến

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - Trưởng ban tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt”. Về phía thành phố Huế có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Vận động HMTN thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo chiến sĩ, tình nguyện viên và Nhân dân trên địa bàn.

Qua 8 lần tổ chức, chương trình "Hành trình Đỏ - Giọt hồng xứ Huế" đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của truyền thống nhân ái vùng đất Cố đô khi huy động hơn 18.000 lượt người tham gia hiến máu, góp phần quan trọng vào công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là trong dịp hè cao điểm.

Tặng quà tri ân đến các tình nguyện viên hiến máu tình nguyện tại chương trình. Ảnh: Phước Ly

Năm nay, chương trình đặt mục tiêu tuyên truyền sâu rộng đến trên 2.000 lượt người, tiếp nhận tối thiểu 1.500 đơn vị máu an toàn. Ngoài ra, hành trình lần thứ 9 này còn tuyên truyền, vận động nghĩa cử cao đẹp đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp, ban, ngành, tình nguyện viên, nhà tài trợ đã luôn đồng hành, góp phần duy trì và phát triển phong trào hiến HMTN của thành phố thời gian qua. Đồng thời kêu gọi tinh thần xung kích, tiên phong trong các hoạt động nhân đạo để mỗi người dân coi HMTN là một hành động đẹp, vun đắp lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia.

Dịp này, chương trình còn trao tặng 50 suất quà của Quỹ Nhân đạo Thành hội đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 5 phường: Thuận Hóa, Phú xuân, Kim Long, Hương An và Thủy Xuân cùng 20 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo tại khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế.