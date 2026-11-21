Hội nghị là dịp để các cơ sở đào tạo, đơn vị thực hành lâm sàng và nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng mới trong đào tạo.

Với chủ đề “Đổi mới đào tạo và thực hành điều dưỡng theo xu hướng hội nhập quốc tế”, hội nghị thu hút gần 300 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và cán bộ y tế trong nước, quốc tế tham dự.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ Thái Lan, Hoa Kỳ, Đài Loan và Australia. Đây là dịp để các cơ sở đào tạo, đơn vị thực hành lâm sàng và nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng mới trong đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc người bệnh.

Trước phiên khai mạc, các đại biểu tham gia hai khóa đào tạo liên tục với nội dung về quản lý an toàn người bệnh, thực hành điều dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học và thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng.

Tại phiên báo cáo khoa học toàn thể, các chuyên gia tập trung thảo luận nhiều vấn đề như đổi mới đào tạo điều dưỡng theo định hướng năng lực, chăm sóc người cao tuổi, y tế số, đào tạo liên ngành và sức khỏe phụ nữ. Bên cạnh đó, bốn phiên chuyên đề về đào tạo điều dưỡng, thực hành lâm sàng, seminar điều dưỡng quốc tế và khoa học điều dưỡng trẻ tạo không gian trao đổi chuyên sâu, tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực tiễn chăm sóc người bệnh.

Thông qua hội nghị, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế hướng đến mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực hành lâm sàng, góp phần phát triển đội ngũ điều dưỡng có năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hội nhập và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.