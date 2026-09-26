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ClockThứ Bảy, 26/09/2026 15:05

Trang bị kiến thức an toàn thực phẩm cho các trường học ở Phong Thái

HNN.VN - Ngày 26/9, phường Phong Thái phối hợp với Trung tâm Y tế Phong Điền tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú trên địa bàn. Hơn 100 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục tham gia tập huấn.

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Lãnh đạo phường Phong Thái kiểm tra bếp ăn tập thể tại Trường Mầm non Phong Hiền. 

Học viên được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm và biện pháp phòng ngừa; các điều kiện bảo đảm ATTP đối với bếp ăn tập thể; thực hành vệ sinh trong chế biến, bảo quản thực phẩm; kiểm soát nguyên liệu đầu vào, dụng cụ, thiết bị và khu vực chế biến.

Các nội dung về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn, kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, bảo quản và phục vụ thức ăn được tập trung hướng dẫn. Học viên cũng được cập nhật một số quy định liên quan đến công tác ATTP, phương án ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú tại trường học.

Ông Nguyễn Hồng Nhật, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phong Thái chia sẻ, ATTP trong trường học cần được đặc biệt quan tâm bởi đối tượng phục vụ chủ yếu là trẻ em, học sinh. Thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chú trọng công tác này, song việc tổ chức bữa ăn bán trú, quản lý bếp ăn, kiểm soát nguồn nguyên liệu, nhà cung cấp và chất lượng suất ăn vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP.

Qua dịp tập huấn này, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cấp dưỡng được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm soát các nguy cơ mất ATTP, qua đó chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn trong từng bữa ăn cho học sinh ở phường Phong Thái.

Hùng An
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