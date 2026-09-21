GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Tổng hội Y học Việt Nam, GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy (bên trái) được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng hội. Ảnh: Trường Đại học Y - Dược cung cấp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Tổng hội Y học Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 108 ủy viên; bầu GS. TS. Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Tổng hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Chủ tịch Tổng hội nhiệm kỳ mới, cùng 5 Phó Chủ tịch.

Trên cương vị mới, GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy sẽ tham gia kết nối đội ngũ thầy thuốc, nhà giáo, nhà khoa học, thúc đẩy các hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu y học trong khu vực.

GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy có nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ mãn kinh Việt Nam và Hội Giáo dục Y học Việt Nam.

Sinh năm 1969, ông tốt nghiệp ngành Y khoa tại Huế năm 1993, nhận bằng tiến sĩ tại Đức năm 2003, được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2009 và Giáo sư năm 2019. Các hướng nghiên cứu của ông tập trung vào sức khỏe sinh sản, bệnh lý phụ khoa, HPV, ung thư cổ tử cung và giáo dục y học.