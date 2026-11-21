Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hiền (giữa) cùng các học trò hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao TP. Huế

Đội tuyển 4 nữ Huế gồm các vận động viên chủ lực Nguyễn Thị Thùy Linh, Đinh Hữu Ánh Nguyệt, Phan Thị Tuyết, Phạm Thu Thủy, Võ Thị Lành và Trần Quang Uyển My. Được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, các cô gái Huế đã toàn thắng từ vòng bảng, bán kết đến trận chung kết trước Hà Nội, qua đó xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Trước đó, đá cầu Huế còn giành thêm 2 Huy chương Bạc tại nội dung đồng đội đội tuyển nữ và đồng đội đôi nam nữ trong hai ngày thi đấu đầu tiên. Thành tích tại Đại hội lần này là sự ghi nhận cho nỗ lực, bản lĩnh của các vận động viên, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của đá cầu Huế trên đấu trường quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại, hai tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Huế tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đều đến từ Karate và đá cầu - hai môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh của thành phố. Thành tích này tiếp tục cho thấy hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên thành tích cao, đồng thời tạo động lực để các đội tuyển hướng đến những kết quả tích cực hơn trong các ngày tranh tài tiếp theo.