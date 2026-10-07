Hơn 500 đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu thu hút hơn 500 đoàn viên, sinh viên tham gia.

Đây là hoạt động được nhà trường duy trì thường xuyên nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong đoàn viên, sinh viên.

Hằng năm, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức hai ngày hội hiến máu tập trung, tiếp nhận khoảng 1.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, các đợt hiến máu vệ tinh tại Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế cũng được duy trì, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ nhu cầu điều trị.

Nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện là Câu lạc bộ Giọt Hồng trực thuộc Đoàn Trường. Không chỉ tích cực vận động đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu, câu lạc bộ còn duy trì Ngân hàng máu sống, sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân trong những tình huống khẩn cấp.

Nhiều thành viên câu lạc bộ đã có hơn 10 lần hiến máu và được Chủ tịch UBND tỉnh (nay là thành phố Huế), tặng bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Với thông điệp sẻ chia yêu thương, trao đi những giọt máu nghĩa tình để góp phần cứu sống người bệnh, Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026 tiếp nhận 500 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.