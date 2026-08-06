Thực tập chữa cháy tại Tổ liên gia an toàn PCCC tổ dân phố Phú Ốc 3.

Nội dung thực tập được triển khai tại hai địa điểm độc lập, với các tình huống giả định cháy do sự cố chập điện, phù hợp với đặc điểm thực tế của từng khu vực.

Tại Tổ liên gia an toàn PCCC thuộc TDP Phú Ốc 3, tình huống giả định tập trung vào khả năng phát hiện, báo động và tổ chức chữa cháy ban đầu khi xảy ra sự cố. Các thành viên Tổ liên gia thực hành huy động phương tiện tại chỗ, thông báo cho lực lượng chức năng, phối hợp xử lý đám cháy và hướng dẫn người dân thoát nạn.

Đối với khu vực hẻm sâu thuộc đường Cách mạng Tháng Tám, tình huống thực tập đặt ra yêu cầu xử lý đám cháy trong điều kiện lối đi nhỏ hẹp, xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp hiện trường.

Tại buổi thực tập, lãnh đạo địa phương đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong cộng đồng; chú trọng kiểm tra, phát hiện và khắc phục các nguy cơ mất an toàn về điện tại hộ gia đình; đồng thời duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ liên gia an toàn PCCC. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng phương án xử lý phù hợp đối với những khu vực ngõ, hẻm sâu, giao thông hạn chế, bảo đảm khi có sự cố xảy ra, lực lượng tại chỗ có thể nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó ban đầu.

Việc tổ chức thực tập tại các địa bàn có đặc điểm khác nhau thể hiện sự chủ động của phường Hương Trà trong công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, nhất là tại những khu vực tiềm ẩn nhiều khó khăn trong tiếp cận và triển khai chữa cháy. Qua đó, góp phần củng cố phương châm "4 tại chỗ", xây dựng thế trận PCCC toàn dân vững chắc, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.