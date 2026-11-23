Lễ kỷ niệm có sự tham dự và phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các tổ chức trong nước và quốc tế. Tại sự kiện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Đại diện MB, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái tham dự Lễ kỷ niệm; ông Chu Hải Công Giám đốc Quan hệ công chúng đại diện MB nhận vinh danh trong chương trình tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc.

Ông Chu Hải Công Giám đốc Quan hệ công chúng, đại diện MB vinh dự được Tổng Bí thư/Chủ tịch nước Tô Lâm trao biểu trưng “Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc”

Đây là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những đóng góp và sự đồng hành bền bỉ của MB trong các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng.

Với sứ mệnh “Vì sự phát triển của đất nước, lợi ích của khách hàng”, MB luôn gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Bên cạnh việc đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, MB còn tiên phong ứng dụng công nghệ, xây dựng và vận hành Nền tảng Thiện nguyện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân đạo và được quốc tế ghi nhận tại World Summit Awards 2025.

Danh hiệu “Gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc” là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những đóng góp bền bỉ của MB trong hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội; đồng thời tiếp thêm động lực để MB tiếp tục đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đối tác, phát huy thế mạnh công nghệ, kết nối nguồn lực và lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng phát triển bền vững