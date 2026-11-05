Hơn 76% người dân xã Đan Điền được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Người dân xã Đan Điền được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí.

Theo báo cáo của UBND xã Đan Điền, toàn xã hiện có 33.568 người thuộc diện KSK định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Đến thời điểm kiểm tra, địa phương đã tổ chức khám cho 25.543 người, đạt tỷ lệ 76,1%; còn 8.025 người chưa được khám, chiếm 23,9%. Đáng chú ý, đối với nhóm đối tượng ưu tiên (nhóm 1), đã có 9.493/10.318 người được khám, đạt tỷ lệ 92%.

Để triển khai chương trình, xã Đan Điền đã tổ chức khám tại nhiều địa điểm như trạm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh, trường học, doanh nghiệp và các điểm khám lưu động tại cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Cùng với đó, địa phương thành lập 18 tổ tuyên truyền, vận động với 215 thành viên; tổ chức 2 đợt tuyên truyền tại 18 thôn, qua đó vận động được 9.166 lượt người dân tham gia khám sức khỏe. Việc đa dạng hóa hình thức tổ chức và tăng cường tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của KSK định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Việc rà soát, cập nhật danh sách đối tượng chịu ảnh hưởng bởi biến động dân cư, thay đổi địa chỉ sau sắp xếp đơn vị hành chính và tình trạng người dân đi làm ăn xa. Một bộ phận người trong độ tuổi lao động chưa chủ động tham gia khám. Đặc biệt, tiến độ cập nhật kết quả khám lên Sổ sức khỏe điện tử còn chậm. Đến nay, mới có 6.450 người được lập hoặc cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, đạt 19,2% tổng số đối tượng quản lý. Nguyên nhân chủ yếu do trang thiết bị công nghệ thông tin tại trạm y tế còn hạn chế, đường truyền Internet chưa ổn định, các phần mềm chưa liên thông đồng bộ…

Lãnh đạo Sở y tế ghi nhận sự phối hợp của UBND xã Đan Điền trong triển khai công tác KSK toàn dân và đề nghị Trạm Y tế xã Đan Điền phối hợp với Trung tâm Y tế Quảng Điền tiếp tục rà soát, nắm chắc danh sách các nhóm đối tượng; tập trung tổ chức khám cho những trường hợp chưa được khám, nhất là người cao tuổi, người già yếu và những người gặp khó khăn trong đi lại. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cập nhật kết quả khám lên Sổ sức khỏe điện tử, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chủ động tham gia, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KSK theo kế hoạch đề ra.