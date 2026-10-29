  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 29/10/2026 15:26

Trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong ngành y tế

HNN.VN - Ngày 29/10, Sở Y tế thành phố khai mạc khóa tập huấn “Nâng cao năng lực số, thiết kế và triển khai giải pháp chuyển đổi số với AI Agent trong ngành y tế”. Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa quy trình cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc.

Phòng, chống sốt xuất huyết từ mỗi gia đìnhNâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú trường họcBộ Y tế nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến khám, chữa bệnh

Cán bộ Trung tâm Y tế Thuận Hóa số hóa hồ sơ bệnh án. 

Diễn ra trong hai ngày 29 và 30/10, chương trình tập huấn cung cấp nhiều nội dung chuyên sâu, như: tư duy chuyển đổi số ngành y; kỹ năng tạo lệnh (Prompt); kiến trúc AI Agent Workflow, Knowledge/RAG và tích hợp API. Theo đó, học viên được trực tiếp thực hành xây dựng các quy trình tự động hỗ trợ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu quy định, phân tích báo cáo và thuyết trình sản phẩm thực tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Trọng Quý nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc hành chính, báo cáo và xử lý dữ liệu ngày càng lớn, việc ứng dụng AI Agent đúng cách sẽ giúp giảm thiểu thao tác thủ công, rút ngắn thời gian và tối ưu hóa chất lượng chuyên môn. Lãnh đạo Sở Y tế lưu ý việc ứng dụng AI trong ngành y tế phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu sức khỏe. Không đưa dữ liệu bệnh nhân, thông tin định danh hoặc tài liệu nội bộ thuộc phạm vi bảo mật lên các công cụ AI trực tuyến khi chưa được phép và chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.

Thông qua khóa tập huấn, Sở Y tế thành phố kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, từng bước đưa tự động hóa và AI vào giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
y tếtập huấnAI
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ công đoàn

Ngày 29/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông Công đoàn năm 2026, với sự tham gia của cán bộ công đoàn các phường, công đoàn cơ sở doanh nghiệp và các bộ phận chuyên môn thuộc LĐLĐ thành phố.

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ công đoàn
Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị y tế thống nhất, liên thông

Công tác quản lý thiết bị y tế tại Việt Nam hiện nay còn chưa đồng bộ và có một số khoảng trống pháp lý. Từ kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới và khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, Bộ Y tế đang xây dựng hệ thống quản lý mặt hàng này một cách thống nhất, liên thông và theo chuỗi cung ứng.

Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị y tế thống nhất, liên thông

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top