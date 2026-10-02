Gỡ khó từ cơ sở, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc với xã Phú Hồ.

Chuyến khảo sát nhằm ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, vận hành các mô hình, kịp thời tháo gỡ, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chưa đồng bộ trong kết nối dữ liệu

Tại xã Phú Hồ, từ ngày 1/7/2025 đến 31/10/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 10.389 hồ sơ, đã giải quyết 10.216 hồ sơ, trong đó 97,7% được giải quyết trước và đúng hạn. Tuy nhiên, vẫn có 233 hồ sơ giải quyết trễ hạn, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Khó khăn tập trung ở việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất, nhân lực hạn chế và các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ. Địa phương kiến nghị thành phố tăng cường kết nối dữ liệu, phân quyền cho cấp xã trong điều chỉnh quy trình xử lý hồ sơ. Đối với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, đơn vị hiện có 5 người, đảm nhiệm nhiều lĩnh vực như văn hóa, quản lý chợ, đất công ích, nghĩa trang và các dịch vụ công ích khác. Trung tâm kiến nghị bổ sung 2 biên chế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với địa bàn Thuận Hóa, ông Võ Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường này thông tin, từ đầu năm đến ngày 30/10, Trung tâm tiếp nhận 23.726 hồ sơ, đã giải quyết 22.832 hồ sơ, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 98,2%. Tuy nhiên, vẫn có 400 hồ sơ giải quyết trễ hạn và 65 hồ sơ đang quá hạn, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn khảo sát tìm hiểu hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại phường Thuận Hóa.

Đáng chú ý, dù 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến, nhiều người dân vẫn cần cán bộ hỗ trợ thao tác. Việc các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ gây khó khăn trong theo dõi, xử lý hồ sơ. Địa phương kiến nghị cần liên thông dữ liệu, hướng đến giải quyết thủ tục trên một hệ thống thống nhất, đồng thời phân quyền thiết lập quy trình cho cấp xã.

Liên quan đến hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, ông Ngô Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cho hay, đơn vị hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính cho 11 cơ quan chuyên môn cấp sở và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố. Cùng với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, thành phố đã phát triển mạng lưới 166 điểm đại lý dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tại các điểm khảo sát, đại diện các sở, ngành liên quan cũng trao đổi, góp ý về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí và sử dụng hiệu quả nhân lực tại các trung tâm. Trong đó, chú trọng phân định rõ nhiệm vụ giữa công chức và nhân viên Bưu điện, nghiên cứu giao thêm những công việc phù hợp, hạn chế các khâu trung gian không cần thiết trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đổi mới phương thức phục vụ, sử dụng hiệu quả nhân lực

Phát biểu chỉ đạo tại các điểm khảo sát , Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý các địa phương cần chủ động thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề đã được thành phố chỉ đạo, sở, ngành hướng dẫn, không để vướng mắc kéo dài.

Tại xã Phú Hồ, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc bố trí, sử dụng nhân lực phải phù hợp với quy mô, tính chất và khối lượng công việc của từng địa phương. Theo đó, xã cần phát huy hiệu quả đội ngũ hiện có, bố trí nhân lực hỗ trợ các phòng chuyên môn, không để xảy ra tình trạng hồ sơ phát sinh ít nhưng vẫn giải quyết chậm trễ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng định hướng chuyển dần từ phương thức hành chính thụ động, chờ người dân đến thực hiện thủ tục sang hành chính công chủ động, giảm nhu cầu giao dịch trực tiếp khi việc số hóa kết nối dữ liệu được hoàn thiện.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận Hóa.

Đối với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý, đây là mô hình mới, đòi hỏi cách làm sáng tạo, phù hợp đặc thù địa phương. Việc giao nhiệm vụ, bố trí nhân lực phải gắn với khối lượng công việc thực tế. Đồng thời, nghiên cứu khai thác hiệu quả tài sản công, quỹ đất để tạo thêm nguồn thu theo quy định. Các sở, ngành liên quan cần tăng cường hướng dẫn, tập huấn và nghiên cứu phân cấp những nhiệm vụ phù hợp cho cơ sở.

Tại phường Thuận Hóa, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị địa phương làm rõ những khó khăn trong hoạt động của hai trung tâm, nhất là lộ trình chuyển sang hành chính công chủ động và việc mở rộng dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quan tâm, phát huy những cách làm mới, sáng tạo, khả năng cung ứng dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với đặc thù địa bàn trung tâm thành phố, cùng những vướng mắc về kinh phí, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ.