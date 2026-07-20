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ClockThứ Ba, 21/07/2026 10:25

Khám sức khỏe tại nhà cho người có công, thân nhân liệt sĩ

HNN.VN - Sáng 21/7, Trung tâm Y tế Phú Lộc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Phú Lộc nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

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 Cán bộ y tế tận tình khám, tư vấn sức khoẻ tại chương trình

Đợt khám, tư vấn sức khỏe được triển khai cho 15 người thuộc diện người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Lộc kiểm tra một số chỉ số sức khỏe, tư vấn chế độ dinh dưỡng, hướng dẫn phòng, chống bệnh tật và cấp phát thuốc phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng trường hợp.

Thông qua hoạt động, các đối tượng chính sách được theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn phương pháp chăm sóc và điều trị phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoạt động góp phần thể hiện sự quan tâm của ngành y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

H. PHÚC
 Từ khóa:
khámtư vấn sức khoẻchăm sóc sức khoẻNgày Thương binh - Liệt sĩngười có công
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