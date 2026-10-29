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ClockThứ Năm, 05/11/2026 09:21

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 1,3 triệu người dân tộc thiểu số

Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số đã thoát khỏi địa bàn khó khăn, nhằm tránh gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh từ ngày 1/11.

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Các y, bác sĩ khám bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc. (Ảnh: THÁI SƠN) 

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, nhưng các địa bàn này không còn thuộc danh sách tương ứng trong giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế cho biết, ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Trong đó, điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP quy định: "Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ" thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Đối tượng trên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và được hưởng mức hỗ trợ "trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1/11/2023" theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Như vậy, thời gian ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trên kết thúc vào ngày 31/10/2026. 

Theo Bộ Y tế, qua gần 3 năm triển khai, chính sách đã góp phần duy trì việc tham gia bảo hiểm y tế cho bình quân khoảng 2 triệu người dân tộc thiểu số mỗi năm, hạn chế tình trạng người dân ngừng tham gia bảo hiểm y tế khi địa bàn nơi sinh sống không còn thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Theo ước tính của Bộ Y tế, đến tháng 10/2026, còn 1.413.686 người đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP. Nếu chính sách không được tiếp tục sau ngày 31/10/2026, khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số có thể không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, tại 17 tỉnh, thành phố chưa có chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương, người tham gia sẽ phải tự đóng toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế, thay vì chỉ đóng 30% như hiện nay. Số tiền phải đóng theo đó tăng khoảng 3,3 lần, tạo thêm áp lực đối với những hộ gia đình có điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Việc không tiếp tục chính sách hỗ trợ cũng tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân, nhất là những người mắc bệnh mạn tính, cần điều trị thường xuyên và dài ngày. Điều này không chỉ làm tăng gánh nặng chi phí y tế mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

Để bảo đảm tính liên tục của chính sách an sinh xã hội, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng nêu trên kể từ ngày 1/11/2026, cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Về dự kiến nguồn lực bảo đảm thi hành Nghị quyết, theo số liệu Bộ Tài chính, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho khoảng 1,3 triệu người trong 2 tháng cuối năm 2026 dự kiến khoảng 207 tỷ đồng. Giai đoạn 2027-2030, kinh phí bình quân dự kiến khoảng 1.243 tỷ đồng/năm.

https://nhandan.vn/bo-y-te-de-xuat-tiep-tuc-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te-cho-13-trieu-nguoi-dan-toc-thieu-so-post1000252.html

Theo nhandan.vn
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