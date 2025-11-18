  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 19/11/2025 17:07

KOICA khảo sát xây dựng “Dự án Phát triển mạng lưới y tế miền Trung Việt Nam” tại TP. Huế

HNN.VN - Ngày 19/11, Sở Y tế TP. Huế có buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) nhằm nghiên cứu và thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng “Dự án Phát triển mạng lưới y tế miền Trung Việt Nam”. Đây được xem là hoạt động bước đầu quan trọng để tiến tới hình thành một dự án hợp tác quy mô, hướng đến hỗ trợ nâng cao năng lực hệ thống y tế khu vực miền Trung.

Lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế tặng quà lưu niệm cho đại diện KOICA 

Tham dự buổi làm việc, phía KOICA gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như điều dưỡng, y tế công cộng, giám sát - đánh giá, tăng cường năng lực và chuyển đổi số. Về phía ngành y tế TP. Huế có PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, cùng với lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở.

Tại cuộc họp, đại diện KOICA bày tỏ sự quan tâm đối với thực trạng và nhu cầu phát triển y tế tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh Huế đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực. Các chuyên gia đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế thành phố trong củng cố y tế cơ sở, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số.

Hai bên đã cùng thảo luận nhiều nội dung trọng tâm, tập trung vào nhu cầu tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao hệ thống giám sát - đánh giá phục vụ quản lý y tế, hiện đại hóa quy trình chuyên môn thông qua chuyển đổi số, cũng như chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế. Đại diện Sở Y tế khẳng định đây đều là những lĩnh vực cần được hỗ trợ thiết thực để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, KOICA sẽ tiếp tục tiến hành các đợt khảo sát chi tiết tại một số đơn vị y tế trên địa bàn nhằm bổ sung dữ liệu cho báo cáo tiền khả thi. Từ đó, cơ quan này sẽ xem xét, hoàn thiện đề xuất dự án tài trợ với các hợp phần phù hợp thực tiễn và có tính bền vững cao.

PGS.TS.BS Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh Sở Y tế cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa quá trình khảo sát và xây dựng dự án. Lãnh đạo Sở kỳ vọng dự án nếu được triển khai sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hệ thống y tế địa phương, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đồng thời tạo động lực để ngành y tế thành phố tiếp tục phát triển trong những năm tới.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
y tếkoicahợp tác
