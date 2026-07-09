Khi người Tây Ban Nha "thực dụng"

Mikel Merino - nhân tố có thể tạo đột biến bên phía Tây Ban Nha. Ảnh: Nhandan

Tây Ban Nha bước vào trận tứ kết World Cup 2026 chưa để thủng lưới bàn nào sau những trận vòng bảng và vòng knock-out. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente cho thấy khả năng phòng ngự, kiểm soát trận đấu từ khu vực giữa sân và độ cân bằng trải đều cả 3 tuyến. Điều này giúp có thể buộc đối phương phải chơi theo cách họ muốn, kiểm soát được chiến thắng “có điểm dừng” để vừa đạt mục tiêu, vừa không “lộ bài”.

Thay vì chỉ chú trọng việc cầm bóng thông qua những pha phối hợp, phô diễn kỹ thuật cá nhân lả lướt nhưng ít hiệu quả, Tây Ban Nha giờ “đã biết” tăng tốc đúng thời điểm, pressing có tổ chức và tận dụng rất tốt chiều sâu đội hình. Ở đó, Dani Olmo đóng vai trò kết nối, phân phối bóng, bộ đôi Rodri – Pedri chốt chặn an toàn khu vực giữa sân, trong khi những “thợ khoan” như Lamine Yamal, Mikel Merino đủ sức xé lưới đối thủ bằng vào tốc độ, kỹ thuật và khả năng “đánh hơi” từ những đường chuyền của đồng đội ở 2 hành lang cánh.

Gần nhất, trước đối thủ “đồng cân, đồng lạng” Bồ Đào Nha, tuy hầu hết thời gian không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt, nhưng Tây Ban Nha không hề nóng vội. Sau những màn "cò cưa", "chịu trận" khiến người hâm mộ... sốt ruột, cuối cùng họ vẫn có thể định đoạt trận đấu nhờ vào độ “lỳ” và khả năng tạo chớp thời cơ của Mikel Merino để tiễn “đồng hương” về nước.

Trong khi đó, Bỉ đến tứ kết bằng một hành trình giàu cảm xúc hơn. Sau khởi đầu chưa thật sự thuyết phục, "Quỷ đỏ" càng chơi càng hay. Những chiến thắng trước New Zealand, Senegal và nhất là màn hủy diệt Mỹ với tỷ số 4-1 đã cho thấy tập thể của HLV Rudi Garcia đang đạt điểm rơi phong độ.

Bỉ (áo trắng) thưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Mỹ. Ảnh: Nhandan

Bỉ nguy hiểm vì họ không chỉ có một “bộ não” De Bruyne ở tuyến giữa, sự trưởng thành của De Ketelaere trong vai trò trung phong cùng những mũi “khoan phá” mang tên Leandro Trossard, Dodi Lukebakio hay Lukaku, tạo ra một hàng công khó lường và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào.

Nhưng Bỉ đang đối diện một vấn đề không nhỏ ở khu trung tuyến khi Amadou Onana vắng mặt vì chấn thương. Đây là tổn thất ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tranh chấp và cân bằng đội hình. Và khi Hans Vanaken và Youri Tielemans không thể tạo đủ áp lực lên Rodri và Pedri, tuyến giữa Bỉ buộc phải lùi sâu, bỏ mất cơ hội hỗ trợ tấn công để giảm áp lực cho hàng thủ.

Từ các vị trí của 2 đội, cuộc đối đầu này sẽ có 2 khu vực diễn ra những pha tranh chấp đầy gay cấn. Ở khu vực giữa sân, nếu Tây Ban Nha kiểm soát được nhịp độ bằng những chuỗi phối hợp liên tục, Bỉ sẽ bị bào mòn thể lực do phải đuổi theo bóng. Ngược lại, chỉ cần De Bruyne có khoảng trống để tung ra những đường chuyền quyết định, hàng phòng ngự Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ đầu giải.

Còn ở hành lang cánh phải, Lamine Yamal nhiều khả năng sẽ liên tục đối đầu Maxim De Cuyper. Với phẩm chất cá nhân của mình, cầu thủ trẻ của La Roja sẽ chiếm ưu thế trong các pha một đối một, đồng nghĩa, “Quỷ đỏ” buộc phải kéo thêm người hỗ trợ phòng ngự. Khi đó, khoảng trống sẽ mở ra cho Dani Olmo và Mikel Oyarzabal khai thác ở khu vực trung lộ.

Tất nhiên, những pha khoét nách, tăng tốc của Trossard, Lukebakio hoặc De Ketelaere sẽ giúp Bỉ cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công. Tây Ban Nha thường dâng đội hình khá cao khi triển khai bóng, vì vậy chỉ cần thoát pressing thành công, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể tạo ra những cú “hồi mã thương” nguy hiểm.

Ở cuộc đối đầu lần này, dù tương quan lực lượng không nhiều chênh lệch, nhưng với độ kiên nhẫn, mưu mẹo và thực dụng được “trui rèn” từ vòng bảng cùng truyền thống, đẳng cấp trội hơn, “Bò tót” vẫn đủ sức húc văng “Quỷ đỏ” để ghi tên mình vào bán kết.