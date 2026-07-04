Góp sức phát huy vai trò của người cao tuổi

Ông Hồ Viết Lễ (mặc trang phục vest) dù đã gần 80 tuổi vẫn lựa chọn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng

Dù đã nghỉ hưu, ông Hồ Viết Lễ vẫn lựa chọn gắn bó với công tác hội bằng tất cả sự tâm huyết. Ông luôn tâm niệm, NCT không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà còn là nguồn lực quý của gia đình và xã hội nếu được tạo điều kiện phát huy kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm.

Bởi vậy, thay vì chỉ điều hành công việc từ văn phòng, ông cùng cán bộ hội thường xuyên xuống cơ sở, dự sinh hoạt với các chi hội, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của hội viên cũng như cơ sở trong quá trình triển khai hoạt động.

Một trong những dấu ấn nổi bật là phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Thông qua phong trào, nhiều hội viên đã phát huy vai trò nêu gương trong gia đình và cộng đồng; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều người dù tuổi đã cao vẫn tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho con cháu và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Lịch, hội viên Hội NCT phường Phong Điền là một trong những điển hình như vậy. Được Hội NCT thành phố động viên, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, ông mạnh dạn chuyển sang mô hình chăn nuôi - trồng trọt hữu cơ khép kín. Đến nay, mô hình không chỉ giúp gia đình có nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn trở thành địa chỉ để nhiều hội viên đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Bên cạnh việc phát huy vai trò của NCT, chăm lo đời sống hội viên luôn được Ban Đại diện Hội NCT thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, tư vấn chăm sóc sức khỏe, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi... được duy trì thường xuyên, tạo môi trường để NCT rèn luyện sức khỏe, giao lưu và gắn kết.

Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục phát huy hiệu quả tại nhiều địa phương. Theo ông Hồ Viết Lễ, mô hình không chỉ hỗ trợ NCT phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe mà còn tạo điều kiện để họ tiếp tục đóng góp cho gia đình và cộng đồng. Đây cũng là một trong những cách làm thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giữ gìn những giá trị văn hóa ở cơ sở.

Khoảng 5 năm trở lại đây, chương trình phối hợp giữa Hội NCT thành phố và Bệnh viện Mắt Huế được duy trì đều đặn với từ một đến hai đợt khám/tháng tại các xã, phường. Mỗi đợt có khoảng 250 đến 300 NCT được thăm khám; trong đó, khoảng 100 đến 120 trường hợp mắc bệnh lý về mắt được cấp thuốc miễn phí hoặc những trường hợp đủ điều kiện được chỉ định điều trị, phẫu thuật thay thủy tinh thể. Việc đưa dịch vụ y tế đến tận nơi đã giúp nhiều NCT, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt chi phí và thời gian đi lại để được chăm sóc sức khỏe.

Những kết quả đạt được là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực của tập thể cán bộ Hội NCT thành phố trong nhiều năm qua. Giai đoạn 2020 - 2022, hội nhiều lần được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2023 được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm V; năm 2026, ông Hồ Viết Lễ được biểu dương là NCT tiêu biểu toàn quốc.

Đối với ông Hồ Viết Lễ, mỗi phần thưởng là niềm động viên để tiếp tục đồng hành cùng hội viên, nhưng điều khiến ông trăn trở hơn cả vẫn là làm sao để ngày càng nhiều NCT được chăm sóc tốt hơn và có thêm điều kiện phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng. Đó cũng là động lực để người cán bộ hội gần 80 tuổi vẫn bền bỉ với những chuyến đi cơ sở, góp phần lan tỏa tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày.