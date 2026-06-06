Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 nhận Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thiếu tướng Junhui Wu - Tư lệnh Lực lượng quân sự Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan trao Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tặng cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. (Ảnh: TÙNG LONG)

Buổi lễ trao Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có sự tham dự của Thiếu tướng Junhui Wu, Tư lệnh Lực lượng quân sự Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan; Chuẩn tướng Syed Wajahat Hussain Naqvi, Tư lệnh Phân khu bắc; ông Sam Korutaro Muhumure, Trưởng Văn phòng Điều hành Phái bộ tại thực địa Bentiu cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Phái bộ và đông đảo bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Junhui Wu - Tư lệnh Lực lượng quân sự Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, khẳng định Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đóng góp lực lượng gìn giữ hòa bình được đánh giá cao kể từ khi triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên đến Bentiu vào năm 2018.

Ông nhấn mạnh rằng qua bảy nhiệm kỳ hoạt động liên tục tại Nam Sudan, các bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã luôn thể hiện tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn cao và tinh thần tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ. Theo ông, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tiếp tục phát huy truyền thống đó bằng những đóng góp thiết thực cho hoạt động của phái bộ cũng như cho cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, ông đánh giá toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 là những đại diện tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn thể hiện kỷ luật nghiêm, trình độ chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới khi tỷ lệ nữ quân nhân tham gia lực lượng luôn vượt yêu cầu của Liên hợp quốc, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình một cách toàn diện và hiệu quả.

Có mặt tại buổi lễ, Chuẩn tướng Syed Wajahat Hussain Naqvi, Tư lệnh Phân khu bắc bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và khẳng định đơn vị đã trở thành một trụ cột quan trọng trong hệ thống bảo đảm y tế của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Theo ông, trong suốt thời gian triển khai, đội ngũ quân y Việt Nam đã cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao, từ khám chữa bệnh thông thường đến cấp cứu, phẫu thuật cứu sinh và điều trị chuyên sâu, góp phần bảo đảm sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình đang thực hiện nhiệm vụ trong môi trường phức tạp và nhiều thách thức.

Ông cũng đặc biệt ghi nhận, biểu dương các hoạt động dân vận, hỗ trợ nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã triển khai trong thời gian qua. Thông qua các chương trình khám chữa bệnh, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã góp phần lan tỏa hình ảnh nhân văn của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tới người dân Nam Sudan.

Thay mặt đơn vị, Trung tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, lãnh đạo Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Phân khu Bắc, Văn phòng điều hành phái bộ tại thực địa Bentiu cùng các đơn vị bạn đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Tài cho biết, trong gần một năm công tác tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã duy trì hoạt động khám chữa bệnh và cấp cứu 24/7 cho lực lượng gìn giữ hòa bình, nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương. Đơn vị đã tiếp nhận và điều trị hàng nghìn lượt bệnh nhân, thực hiện thành công nhiều ca cấp cứu, phẫu thuật, vận chuyển cấp cứu đường không, chăm sóc răng hàm mặt và điều trị chuyên khoa cho bệnh nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn tích cực triển khai các hoạt động hợp tác dân sự-quân sự, khám bệnh nhân đạo, tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương mà còn xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Lễ trao Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể đơn vị trong nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan mà còn tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

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