BIDV Huế hỗ trợ phương tiện cho Bệnh viện Trung ương Huế

BIDV trao tặng xe ô tô cho Bệnh viện Trung ương Huế

Hoạt động này nằm trong chương trình an sinh xã hội của BIDV nhằm hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế nâng cao điều kiện phục vụ công tác khám chữa bệnh, vận chuyển bệnh nhân và triển khai các hoạt động chuyên môn, đào tạo, hợp tác quốc tế.

Theo ông Nguyễn Lê Hiếu, Giám đốc BIDV-Chi nhánh Huế, "cùng với nhiệm vụ kinh doanh, BIDV luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh cộng đồng. Việc trao tặng phương tiện lần này là sự tri ân và đồng hành của BIDV đối với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, những người đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chúng tôi tin rằng, với vai trò là một trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu cả nước, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn".

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận xe ô tô

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của BIDV-Chi nhánh Huế, đồng thời cho biết chiếc xe sẽ được đưa vào phục vụ các hoạt động chuyên môn, vận chuyển người bệnh, cán bộ y tế cũng như các chương trình khám chữa bệnh thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng của bệnh viện.