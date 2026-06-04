Cái giá phải trả của hành vi phá hoại Ngai vua triều Nguyễn

Bị cáo Hồ Văn Phương Tâm trước tòa

Trước đó, trưa ngày 24/5/2025, Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế. Khi đến điện Thái Hòa, đối tượng này bất ngờ leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên "Ngai vua triều Nguyễn". Chưa dừng lại ở đó, Tâm dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái, rồi tiếp tục đập phá khiến bộ phận này vỡ vụn thành nhiều mảnh. 15 phút sau, lực lượng bảo vệ Đại Nội khống chế, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho cơ quan công an.

"Ngai vua triều Nguyễn" là hiện vật gốc độc bản, gắn liền với các nghi lễ trọng đại của triều đại từ năm 1802 đến 1945 tại điện Thái Hòa. Năm 2015, hiện vật này đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Hội đồng định giá xác định, chi phí tối thiểu để khôi phục cơ học phần hư hỏng là hơn 173,2 triệu đồng, song giá trị tinh thần và lịch sử bị tổn hại là không thể đong đếm.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng làm rõ tại thời điểm gây án, Tâm bị rối loạn tâm thần nặng do "ngáo đá" (sử dụng Methamphetamine thời gian dài). Dù mất khả năng nhận thức lúc bấy giờ, nhưng theo Bộ luật Hình sự, đây là hậu quả của việc tự ý sử dụng ma túy nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng đến công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, hội đồng xét xử đã tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù giam.