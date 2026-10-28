Cán bộ Trung tâm Y tế Hương Trà cập nhật hồ sơ bệnh án lên Sổ sức khỏe điện tử.

Thuận tiện khi khám, chữa bệnh

Với tiền sử tai biến và mắc bệnh đái tháo đường hơn 12 năm nay, việc thăm khám định kỳ đã trở thành một phần trong sinh hoạt của ông Trần Quang Bàng, 72 tuổi, trú tại xã Đan Điền. Do thường xuyên phải đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, thậm chí có những lần đi xa, việc lưu trữ và mang theo các giấy tờ liên quan đến bệnh án gây không ít bất tiện cho ông. Tuy nhiên, khi thông tin KCB được cập nhật lên hệ thống điện tử, việc lưu trữ và tra cứu thông tin trở nên thuận tiện hơn.

“Trước đây, mỗi lần đi khám hoặc đi thăm con ở xa, tôi phải mang theo hồ sơ bệnh án, kết quả chụp X-quang, siêu âm rất bất tiện, cồng kềnh. Giờ đây, khi đến Trung tâm Y tế Hương Trà khám bệnh, hồ sơ được nhân viên y tế nhập lên Sổ SKĐT nên rất thuận tiện. Đi đâu, tôi chỉ cần sử dụng căn cước công dân để truy cập hồ sơ bệnh án”, ông Bàng chia sẻ.

Tại Trung tâm Y tế Hương Trà, sau mỗi lần khám, các thông tin về tình trạng bệnh, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được nhân viên y tế cập nhật vào hệ thống. Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người bệnh, việc cập nhật thông tin KCB lên môi trường số còn giúp đội ngũ y tế có thêm nguồn thông tin phục vụ quá trình KCB. Thay vì phải chờ người bệnh cung cấp lại toàn bộ giấy tờ hoặc khai báo tiền sử bệnh tật, nhân viên y tế có thể tra cứu những dữ liệu đã được cập nhật, từ đó có thêm cơ sở đánh giá tình trạng sức khỏe và đưa ra hướng tư vấn phù hợp.

BSCKII Lê Quang Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà cho biết, dữ liệu là yếu tố cốt lõi trong chuyển đổi số y tế. Thời gian qua, ngành y tế thành phố tập trung chỉ đạo chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu để phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân. Hiện, gần 500 ngàn trường hợp đã được trung tâm chuẩn hóa dữ liệu trên VNeID, tạo thuận lợi cho cán bộ y tế và người dân trong quản lý, tra cứu lịch sử bệnh tật.

“Đối với người mắc bệnh mạn tính, người cao tuổi hoặc những trường hợp phải thường xuyên đi khám ở nhiều cơ sở y tế, việc chuẩn hóa dữ liệu càng có ý nghĩa và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Các thông tin về bệnh lý, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và quá trình điều trị được lưu trữ góp phần hạn chế tình trạng thiếu hụt thông tin giữa những lần khám, hỗ trợ bác sĩ theo dõi diễn biến bệnh tốt hơn”, bác sĩ Hiệp thông tin thêm.

Tại các cơ sở y tế trên địa bàn, công tác chuẩn hóa dữ liệu KCB và cập nhật thông tin KCB lên Sổ SKĐT cũng đang được tích cực triển khai. Theo bác sĩ Trần Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân, khi dữ liệu được cập nhật trên phần mềm, cán bộ y tế thuận lợi hơn trong việc tra cứu kết quả khám, theo dõi các yếu tố nguy cơ và các trường hợp bệnh mạn tính. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân, thay vì chỉ theo dõi riêng lẻ qua từng lần khám.

Đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối dữ liệu y tế

Xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số, Sở Y tế TP. Huế đang tập trung xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu và kết nối dữ liệu chuyên ngành. Những hoạt động này hướng đến việc từng bước hình thành hệ thống dữ liệu y tế đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chăm sóc sức khỏe người dân.

Trong đó, ngành y tế đã triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và Chiến dịch 100 ngày thiết lập, cập nhật Sổ SKĐT trên ứng dụng VNeID. Các đơn vị được phân công đầu mối, theo dõi tiến độ và khai thác hệ thống Dashboard nhằm kiểm soát chất lượng dữ liệu. Theo số liệu đến giữa tháng 9/2026, dữ liệu phục vụ Sổ SKĐT trên VNeID của thành phố đạt gần 455 ngàn hồ sơ, tương đương khoảng 35,6% dân số dự kiến. Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế ghi nhận gần 500 ngàn người có Sổ SKĐT, đạt khoảng 32%.

Trong lĩnh vực KCB, 100% cơ sở KCB trên địa bàn đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), đồng thời liên thông dữ liệu thanh toán bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đây là điều kiện quan trọng để thông tin KCB từng bước được số hóa, kết nối và khai thác phục vụ người bệnh cũng như hoạt động chuyên môn.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, thời gian tới, ngành y tế tiếp tục rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, thiết bị mạng, máy chủ và trang thiết bị tại các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu KCB và khám sức khỏe thông qua hệ thống kết nối API, phục vụ cập nhật Sổ SKĐT trên VNeID.

Cùng với đầu tư hạ tầng, việc bảo đảm chất lượng dữ liệu được xác định là yêu cầu quan trọng. Dữ liệu phải bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, tránh tình trạng thông tin thiếu chính xác hoặc trùng lặp, ảnh hưởng đến quá trình khai thác và sử dụng.

Việc cập nhật thông tin KCB lên Sổ SKĐT không đơn thuần là giảm bớt sự phụ thuộc vào tập hồ sơ giấy. Giá trị lớn hơn là hình thành nền tảng thông tin sức khỏe xuyên suốt, giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế, bác sĩ có thêm dữ liệu phục vụ chẩn đoán, điều trị và ngành y tế nâng cao năng lực quản lý sức khỏe cộng đồng.