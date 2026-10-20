  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 21/10/2026 09:23

Thêm điểm tựa cho trẻ em từ cơ sở

HNN - Việc các chi hội bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) được thành lập tại một số xã, phường đang từng bước đưa công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đến gần hơn với cộng đồng, tạo thêm đầu mối nắm bắt, nhận diện nhu cầu, kết nối nguồn lực và hỗ trợ trẻ em sát thực tế từng địa phương.

Nga đề cao giá trị gia đình trong chính sách phát triển đất nướcĐồng hành cùng phụ nữ, trẻ em khó khănNhững người mẹ biên phòng

 Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em Phú Hậu hỗ trợ học tập cho 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hội BVQTE TP. Huế

Thêm điểm tựa cho trẻ em

Sau khi ra mắt vào giữa tháng 9, Chi hội BVQTE Phú Hậu (thuộc phường Phú Xuân) nhanh chóng triển khai những hoạt động đầu tiên. Nắm bắt hoàn cảnh của nhiều trẻ em còn khó khăn trên địa bàn, chi hội đã kết nối các mạnh thường quân, vận động kinh phí hỗ trợ học tập cho 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc hộ nghèo, với mức 2,4 triệu đồng mỗi em/năm.

Bà Lê Thị Ngọc Lan, Chi hội trưởng Chi hội BVQTE Phú Hậu cho biết, chi hội xác định việc nắm bắt tình hình trẻ em, kết nối hội viên và vận động các nguồn lực hỗ trợ là những nhiệm vụ ưu tiên ngay sau khi thành lập. “Muốn hỗ trợ trẻ em thiết thực, trước hết phải hiểu các em đang cần gì, gia đình gặp khó khăn ra sao. Chi hội sẽ cố gắng kết nối các nguồn lực sẵn có tại địa phương để hỗ trợ đúng hoàn cảnh và kịp thời”, bà Lan chia sẻ.

Cũng trong tháng 9 vừa qua, Hội BVQTE TP. Huế tiếp tục ra mắt Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em Vĩnh Ninh (thuộc phường Thuận Hóa), kết hợp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên các nội dung về quyền trẻ em, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; đồng thời hướng dẫn nhận diện, phòng ngừa nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại hoặc bỏ rơi.

Theo anh Nguyễn Đình Chiến, chuyên viên Hội BVQTE TP. Huế, các chi hội ở cơ sở được kỳ vọng sẽ là cầu nối đưa kiến thức pháp luật và hoạt động hỗ trợ đến gần hơn với người dân, giúp công tác bảo vệ trẻ em gắn với nhu cầu thực tế, thay vì chỉ dừng ở những hoạt động tuyên truyền chung.

“Việc bảo vệ trẻ em không chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất, mà còn phải trang bị cho các em kiến thức để tự bảo vệ mình. Người lớn cũng cần hiểu rõ hơn về quyền trẻ em, trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và những dấu hiệu có thể cảnh báo nguy cơ bạo lực, xâm hại. Các chi hội tại cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kết nối các lực lượng tham gia bảo vệ trẻ em”, anh Chiến nói.

Kết nối nguồn lực bảo vệ trẻ em

Mạng lưới Chi hội BVQTE hiện có tại Kim Long, Vĩnh Ninh, Phú Hậu, A Lưới 2 và Trung tâm Thanh thiếu nhi, Chi hội Luật sư. Hội BVQTE TP. Huế dự kiến thành lập thêm tại Chi hội Nhà báo. Mỗi chi hội có đặc điểm, điều kiện hoạt động và thế mạnh riêng, có thể huy động các nhóm hội viên tham gia chăm sóc, bảo vệ và thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em.

Việc mở rộng mạng lưới không chỉ nhằm tăng số lượng tổ chức, mà còn tạo điều kiện kết nối những người có chuyên môn, kinh nghiệm và điều kiện hỗ trợ. Nếu các chi hội tại địa bàn dân cư có lợi thế trong nắm bắt hoàn cảnh của trẻ em, thì những chi hội theo lĩnh vực chuyên môn có thể góp sức bằng kiến thức pháp luật, truyền thông, giáo dục và vận động xã hội.

“Việc thành lập các chi hội mới là bước khởi đầu. Mỗi chi hội cũng sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò của hội viên và duy trì những hoạt động thiết thực, lâu dài. Hội BVQTE TP. Huế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các chi hội từng bước phát huy hiệu quả, có thêm những hoạt động thực chất, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương”, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế cho biết.

ĐĂNG TRÌNH
 Từ khóa:
thêmđiểm tựatrẻ emcơ sở
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm sạch dữ liệu thuế từ cơ sở

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đã ngừng hoạt động hoặc thay đổi địa điểm nhưng thông tin đăng ký thuế chưa được cập nhật. Việc rà soát, xác minh từ cơ sở giúp cơ quan thuế làm rõ tình trạng người nộp thuế, xử lý hồ sơ tồn đọng và chuẩn hóa dữ liệu quản lý.

Làm sạch dữ liệu thuế từ cơ sở
Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027; với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026.

Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia, IMF cảnh báo tác động toàn cầu

Ngày 14/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ Saudi Arabia, IMF cảnh báo tác động toàn cầu
Ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”

Sáng 14/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế tổ chức lễ ra mắt, kiện toàn Câu lạc bộ “Tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”, giới thiệu “Điểm tư vấn, hỗ trợ miễn phí” và tổ chức diễn đàn “Nghe phụ nữ nói” với chủ đề “An toàn cho phụ nữ, trẻ em trong kỷ nguyên số”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố cùng hơn 250 cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương.

Ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”
Bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi trẻ em

Một thành phố phát triển cần được đánh giá từ cơ hội sống, học tập và trưởng thành của trẻ em. Với Huế, đô thị di sản đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chăm lo cho thế hệ tương lai càng phải trở thành một ưu tiên xuyên suốt. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 28 của Bộ Chính trị cho thấy sự chỉ đạo của Thành ủy đã tạo những chuyển biến đáng ghi nhận, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng chất lượng bảo vệ trẻ em từ cơ sở.

Bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi trẻ em

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top