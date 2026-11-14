Thuận Hóa chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho các đối tượng ưu tiên thuộc nhóm 1 tại phường Thuận Hóa.

Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Thuận Hóa, số 3 Phan Bội Châu, đông đảo người dân thuộc diện ưu tiên có mặt từ sớm để khám sức khỏe định kỳ. Công tác khám sàng lọc được tổ chức theo quy trình, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và những trường hợp gặp khó khăn khi di chuyển. Tôi gặp bà Trương Thị Hoa ở tổ dân phố 2, đưa người cháu trai năm nay 29 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh, đến khám ngay từ sáng sớm sau khi nhận thông báo của UBND phường. Bà Hoa chia sẻ: “Đưa cháu đến khám, tôi mong biết rõ hơn tình trạng sức khỏe của cháu và được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc, những dấu hiệu cần chú ý để đưa cháu đi khám kịp thời”.

Đợt khám được phường Thuận Hóa triển khai từ ngày 28/9 đến ngày 6/10/2026, hướng tới mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ đối tượng ưu tiên thuộc Nhóm 1, bao gồm: người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người mắc bệnh mạn tính. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện 199 (Bộ Công an) trực tiếp khám lâm sàng, đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm và khám chuyên khoa.

BSCKI Nguyễn Xuân Minh, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) cho biết: “Các bệnh nhân nhóm 1 đều lớn tuổi, nhiều bệnh nền, đi lại khó khăn. Chúng tôi tư vấn, khám và sàng lọc để phát hiện sớm bệnh để có phương án điều trị hay chỉ định điều trị tại các cơ sở y tế chuyên sâu. Đây là hoạt động rất cần thiết cho người dân”.

Kết thúc đợt cao điểm, toàn phường có 1.198 người thuộc 30 tổ dân phố được khám và tư vấn sức khỏe. Ông Trần Thanh Tâm, tổ dân phố 6 chia sẻ: “Là người cao tuổi lắm bệnh tật, việc tổ chức khám sàng lọc giúp tôi phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật để biết cách chăm sóc sức khỏe phù hợp”.

Gắn khám định kỳ với quản lý sức khỏe

Thực hiện Kế hoạch 445/KH-UBND của UBND thành phố Huế về chiến dịch cao điểm triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026, UBND phường Thuận Hóa chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí và được quản lý sức khỏe toàn diện.

Bước chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua việc khám sức khỏe định kỳ hay khám sàng lọc không chỉ nhằm phát hiện bệnh mà còn giúp nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ, chủ động bảo vệ sức khỏe. Việc phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính hoặc các bệnh lý nguy hiểm ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp đưa ra biện pháp can thiệp, điều trị kịp thời, giảm biến chứng, giảm chi phí khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Khẳng định định hướng của địa phương, bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa nhấn mạnh: “Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu khám bệnh, mà là bước chuyển biến mạnh mẽ từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh” và chăm sóc sức khỏe chủ động”.