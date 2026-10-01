Chăm sóc sức khỏe răng miệng cho gần 1.300 học sinh tại phường Thanh Thủy

Gần 1.300 học sinh được chăm sóc răng miệng trong đợt này

Diễn ra từ ngày 6-9/10, chương trình được triển khai thực hiện theo Đề án Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời nằm trong kế hoạch triển khai công tác dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng năm 2026.

Theo đó, gần 1.300 học sinh của Trường Tiểu học Thủy Dương được chăm sóc sức khỏe răng miệng thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Các em được khám, kiểm tra tổng quát tình trạng răng miệng; trám các trường hợp sâu răng đơn giản và bôi fluor nhằm dự phòng sâu răng.

Bên cạnh hoạt động khám, điều trị và dự phòng, các nhân viên y tế còn hướng dẫn học sinh cách chải răng đúng phương pháp, giữ gìn vệ sinh răng miệng và hình thành thói quen chăm sóc răng miệng hằng ngày. Đây là những kỹ năng cần thiết, góp phần giúp trẻ chủ động bảo vệ sức khỏe răng miệng ngay từ lứa tuổi học đường.

Với phương châm “dự phòng từ sớm, chăm sóc từ cộng đồng”, Chương trình Nha học đường tại phường Thanh Thủy góp phần chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh. Qua đó, các em có thêm kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc bản thân, hướng đến quá trình phát triển khỏe mạnh và tự tin.