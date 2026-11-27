Công an TP. Huế nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản của du khách. Ảnh: Công an TP. Huế

Hiệu quả từ những tổ tuần tra bám địa bàn

Giữa tháng 10, khi đang lưu thông trên Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài, hai nữ du khách người Ý là chị Miriam Monori (26 tuổi) và Lucrezia (28 tuổi) bị các đối tượng cướp giật chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max màu xám. Hai du khách đến Công an phường Phú Bài trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm lại tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ 785 khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định, bắt giữ Nguyễn Công Bình (sinh năm 1993, trú tại phường Thuận An, TP. Huế, hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (sinh năm 2000, trú tại phường Thuận An), đồng thời thu hồi chiếc điện thoại là tang vật vụ việc.

Nhận lại tài sản, hai nữ du khách bày tỏ vui mừng, cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP. Huế đã nhanh chóng truy xét, thu hồi tài sản bị mất. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa các đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn, xây dựng hình ảnh Huế thân thiện trong mắt du khách.

Không chỉ trong đấu tranh, truy bắt tội phạm, các tổ tuần tra còn kịp thời hỗ trợ, cứu giúp người dân khi gặp sự cố. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã cứu người bị đuối nước, hỗ trợ các trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe, tai nạn và đưa đến cơ sở y tế khi cần thiết. Đáng chú ý, giữa tháng 10, Tổ 785 còn phát hiện, cứu giúp một người có ý định nhảy cầu tự tử tại phường Hương Trà.

Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên

Thông tin từ Công an TP. Huế, sau một tháng triển khai đợt cao điểm 60 ngày, đêm, công an các đơn vị, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trên lĩnh vực trật tự xã hội, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra, làm rõ và xử lý nhiều vụ việc, đối tượng. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ, duy trì 18/40 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường, đã khởi tố 4 vụ, 7 bị can và xử lý hành chính 48 vụ việc vi phạm.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được tăng cường, gắn với quản lý chặt địa bàn, đối tượng và phòng ngừa vi phạm từ cơ sở. Công an thành phố hoàn thành chỉ tiêu thu mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 với 493 trường hợp; vận động người dân giao nộp 373/695 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an cấp xã phát hiện, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với số tiền phạt hơn 800 triệu đồng.

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức 479 tổ, 492 ca tuần tra, kiểm soát; kiểm tra 8.605 phương tiện, lập biên bản 4.288 trường hợp vi phạm, trong đó có 246 trường hợp thuộc lứa tuổi học sinh. Tổng số tiền xử phạt dự kiến hơn 9,97 tỷ đồng. Qua kiểm tra 1.880 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 2 người điều khiển ô tô vi phạm quy định về ma túy. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cũng được chú trọng. Lực lượng chức năng kiểm tra 288 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; rà soát 489 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và tổ chức thực tập 20 phương án tại các khu dân cư.

Đáng chú ý, Tổ công tác 785 và các tổ tuần tra công an cấp xã tiếp tục phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Trong tháng đầu triển khai cao điểm, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng công an tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, không để hình thành các nhóm đối tượng gây mất an ninh, trật tự.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đợt cao điểm, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc khắc phục những hạn chế, không chủ quan, thỏa mãn với kết quả bước đầu; tiếp tục xác định đợt cao điểm là nhiệm vụ trọng tâm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác. Trong đó, cần chú trọng quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài; nâng cao hiệu quả nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác 785 và các tổ tuần tra công an; thực hiện phân công nhiệm vụ theo phương châm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đợt cao điểm 60 ngày, đêm, giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.