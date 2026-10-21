Đưa tiện ích số đến từng khu dân cư

Cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trên điện thoại.

Bớt những lần đi lại

Tại một phiên hỗ trợ chuyển đổi số, chị Lâm Thị Mỹ Hòa, TDP Thủy Châu, thực hiện hồ sơ ủy quyền nhận trợ cấp bảo trợ xã hội cho người thân đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, khó đi lại. “Trước đây mỗi lần nhận trợ cấp thì phải đi lại, nhất là bà tôi tuổi cao, sức khỏe yếu nên rất bất tiện. Nay được cán bộ hướng dẫn mở tài khoản, tiền trợ cấp được chuyển trực tiếp vào tài khoản thì gia đình đỡ phải đi lại nhiều. Tôi thấy cách làm này rất thuận tiện”, chị Hòa chia sẻ.

Tại các phiên hỗ trợ, người dân được hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, nhận trợ cấp không dùng tiền mặt, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng VNeID, chữ ký số và xác thực thuê bao. Người chưa quen với các thao tác trên điện thoại được hướng dẫn trực tiếp; đồng thời được cung cấp thông tin để nhận diện, phòng tránh một số hình thức lừa đảo trên môi trường mạng.

Tại Ngày Chuyển đổi số tổ chức ngày 12/9 ở TDP Phù Tây, Thủy Châu, Phù Nam, hơn 300 người dân được hỗ trợ. Hơn 300 tài khoản ngân hàng được mở để phục vụ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; khoảng 300 trường hợp được hỗ trợ xác thực thuê bao và hơn 400 người được hỗ trợ gia hạn hợp đồng, cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng của Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Hoạt động hỗ trợ được tổ chức luân phiên tại các khu dân cư. Trong đó, những người đang nhận trợ cấp xã hội bằng tiền mặt là một trong những nhóm được chú trọng hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng. Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ dân phố tiếp tục nắm bắt những vướng mắc để hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng.

Từ thanh toán đến kinh doanh số

Tại chợ Thần Phù, bà Nguyễn Thị An, một tiểu thương đã quen với việc nhận tiền qua tài khoản. Với bà, thay đổi bắt đầu từ những giao dịch hằng ngày. “Trước đây, mấy khách trẻ tới mua hàng mà không có tiền mặt thì có khi họ đi luôn. Giờ có chuyển khoản, các dì thấy khỏe hơn nhiều. Khách chuyển tiền vào, máy báo là biết ngay bao nhiêu tiền, vừa nhanh vừa tiện”, bà An chia sẻ.

Không dừng ở thay đổi phương thức thanh toán, việc ứng dụng công nghệ đang được mở rộng sang quảng bá và bán hàng. Tại chợ Thần Phù, 10 tiểu thương tham gia “Tổ Phụ nữ kinh doanh số”, từng bước làm quen với các nền tảng trực tuyến để giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Trước đó, ngày 28/8, Hội LHPN phường Hương Thủy tổ chức ra mắt “Tổ Phụ nữ kinh doanh số” tại TDP Thạch An. Mô hình hướng đến hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao kỹ năng kinh doanh, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích sử dụng mạng xã hội, livestream, các nền tảng số và thanh toán không dùng tiền mặt.

“Khi chị em đã quen với việc sử dụng điện thoại để giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt thì việc tiếp cận các nền tảng khác để phục vụ kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Hội sẽ hướng dẫn chị em từng bước, từ quảng bá sản phẩm, giới thiệu hàng hóa trên mạng xã hội đến livestream, tiếp cận khách hàng. Quan trọng là chị em phải làm được, sử dụng được và có thể hỗ trợ nhau trong quá trình kinh doanh”, chị Võ Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hương Thủy cho biết.

Việc đưa công nghệ đến gần người dân được phường duy trì theo hướng hỗ trợ ngay tại khu dân cư, thay vì chờ người dân tìm đến khi có nhu cầu. Chị Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hương Thủy, cho biết, hằng tuần phường tổ chức các phiên hỗ trợ luân phiên vào thứ Bảy, phối hợp với doanh nghiệp hướng dẫn người dân, đặc biệt về thanh toán không dùng tiền mặt.

“Người dân vẫn chưa sử dụng nhiều các ứng dụng này, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các tiện ích chuyển đổi số đến gần người dân để họ biết và sử dụng”, chị Đông nói.