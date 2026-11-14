TP. Huế chuyển giao 3 bệnh viện tuyến dưới về các đơn vị y tế chuyên sâu

Điện châm cho người bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền

Thông tin từ Sở Y tế TP. Huế cho biết, quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập đang được triển khai khẩn trương theo đúng quy định. Cụ thể, đối với phương án chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và Bệnh viện Y học cổ truyền (thuộc Sở Y tế) về Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế (thuộc Bộ Y tế), dự thảo Đề án đã được Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND thành phố. Ngày 19/10/2026, UBND TP. Huế đã ban hành Công văn số 15765/UBND-DL lấy ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế trước khi thực hiện các bước tiếp theo theo Nghị định số 299/2026/NĐ-CP.

Riêng đối với đề án chuyển giao Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Chân Mây (Bệnh viện Đa khoa Chân Mây) về Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế quản lý, Sở Y tế đã có Tờ trình số 4557/TTr-SYT từ ngày 31/7/2026. Quy trình chuyển giao đơn vị này sẽ được UBND thành phố tiếp tục triển khai ngay sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra.

Kiểm tra sức khỏe cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa bình Điền

Theo Sở Y tế TP Huế, việc sáp nhập này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và tận dụng thế mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học từ các đơn vị tuyến trên. Khi hoạt động độc lập, các cơ sở y tế tuyến dưới thường gặp hạn chế về nhân lực và kỹ thuật chuyên sâu.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền được BVTW Huế hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Tây thành phố. Bệnh viện Y học cổ truyền tận dụng thế mạnh nghiên cứu của BVTW Huế để kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi chức năng. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Chân Mây sẽ nhận sự hỗ trợ đào tạo và kỹ thuật từ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam và Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Cùng với đó, hoạt động cấp cứu, điều trị nội trú và ngoại trú tại các bệnh viện phải được duy trì liên tục, tuyệt đối không để gián đoạn. Sở Y tế cũng phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố rà soát hợp đồng và dữ liệu, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân được giữ nguyên. Bên cạnh đó, phương án bố trí nhân sự, tiền lương của viên chức, người lao động cùng việc kiểm kê tài chính, tài sản công sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, tránh thất thoát.