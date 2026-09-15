Lấy tiện ích làm thước đo

Cán bộ công an phường Thuận Hóa hỗ trợ người dân thao tác VNeID trên điện thoại.

Thuận tiện hơn từ dịch vụ số

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, anh Lê Trung ở phường Thuận Hóa đã có thể kê khai, xác thực và thực hiện thủ tục đăng ký cấp biển số xe thông qua VNeID. “Các bước đều có hướng dẫn cụ thể nên tôi dễ làm theo. Thuận tiện nhất là đỡ phải đi lại nhiều, có thể làm vào thời gian phù hợp với mình”, anh Trung chia sẻ.

Với những người đã quen sử dụng điện thoại thông minh, thủ tục trực tuyến giúp chủ động hơn về thời gian, hạn chế đi lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng thực hiện các thao tác trên môi trường số, nhất là những người cao tuổi và những người ít tiếp xúc với công nghệ.

Đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế làm thủ tục cấp đổi căn cước, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan ở phường Mỹ Thượng được hướng dẫn từng bước sử dụng VNeID. “Chúng tôi ít quen với các ứng dụng có nhiều thao tác. Được cán bộ hướng dẫn cụ thể, tôi làm nhanh hơn và cũng yên tâm hơn”, bà Lan nói.

Công an thành phố Huế xác định việc hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử là nhiệm vụ trọng tâm. Lực lượng công an cơ sở và các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người dân vùng khó khăn hoặc chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Đến nay, toàn thành phố đã cấp 1.171.604 thẻ căn cước cho công dân đủ 6 tuổi trở lên; thu nhận 1.018.575 hồ sơ định danh điện tử, trong đó 981.991 tài khoản đã kích hoạt, đạt 96,40%. Thành phố đặt mục tiêu đến hết tháng 2/2027, 100% công dân cư trú trên địa bàn và đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn tích hợp thông tin cần thiết.

Khai thác dữ liệu, nâng hiệu quả phục vụ

Cùng với việc mở rộng số lượng tài khoản, Huế đẩy mạnh tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng định danh điện tử. Đến nay, đã có 450.677 thẻ bảo hiểm y tế, 250.049 tài khoản an sinh xã hội, 241.595 giấy phép lái xe, 75.239 giấy chứng nhận đăng ký xe, 89.856 thông tin bảo hiểm xã hội và 68.603 thông tin thuế được tích hợp.

Trong khám, chữa bệnh, hệ thống ghi nhận 4.794.662 lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế điện tử, đạt 93,62%. Trong 9 tháng đầu năm 2026, người dân đã thực hiện hơn 38.300 hồ sơ đăng ký thường trú và 32.700 hồ sơ đăng ký tạm trú qua VNeID. Việc kết nối, khai thác dữ liệu giúp người dân giảm việc cung cấp lại giấy tờ, rút ngắn thời gian xác minh và hạn chế nguy cơ sử dụng giấy tờ giả. Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử để sử dụng thông tin tích hợp.

Huế cũng thực hiện miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú và đăng ký cấp hộ chiếu qua VNeID theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP. Các điểm tiếp nhận tăng thời gian làm việc, nhận hồ sơ cả ngày nghỉ và buổi tối; hỗ trợ trực tiếp người đi lại khó khăn, chưa thành thạo công nghệ.

Theo Thượng tá Đỗ Văn Phú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Huế, một tài khoản được cấp nhưng ít sử dụng chưa phản ánh được hiệu quả của chính sách. Thời gian tới, đơn vị sẽ theo dõi tỷ lệ tài khoản đăng nhập và phát sinh giao dịch thực tế; thời gian giải quyết thủ tục, số lần người dân phải đi lại, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến xử lý thành công và hồ sơ phải bổ sung. Đây là cơ sở đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Cùng với hoàn thiện dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, liên thông”, Công an thành phố đẩy mạnh phối hợp với doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế, ngân hàng và đơn vị viễn thông. Thông qua việc mở rộng dịch vụ, đơn giản hóa thao tác, bảo đảm an toàn thông tin và hướng dẫn kỹ năng số, các đơn vị góp phần giúp người dân sử dụng hiệu quả hơn những tiện ích đã được triển khai.