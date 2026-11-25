Trao sinh kế, mở hướng làm ăn cho người dân phường Phong Điền

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, Quỹ “Vì người nghèo” cùng các chương trình hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ. Không chỉ có thêm nguồn lực làm ăn, người dân còn từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình.