Lan tỏa nghĩa cử hiến máu của cán bộ và sinh viên ngành y TP. Huế

Chương trình thu hút hơn 400 cán bộ và sinh viên tham gia

Chương trình thu hút khoảng 430 tình nguyện viên là cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đăng ký tham gia. Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại địa điểm tổ chức để thực hiện các thủ tục đăng ký, khám sàng lọc và hiến máu. Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của những người làm trong lĩnh vực y tế, hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng cán bộ, giáo viên và sinh viên.

Theo ban tổ chức, chương trình đã tiếp nhận hơn 400 đơn vị máu. Số lượng máu này sẽ được bổ sung vào ngân hàng máu, góp phần đáp ứng nhu cầu truyền máu cho các bệnh nhân đang điều trị tại BVTW Huế cũng như nhiều cơ sở y tế trên địa bàn.

Đại diện Trung tâm Huyết học Truyền máu cho biết, sau dịp tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu trong cấp cứu và điều trị thường tăng cao, trong khi lượng máu dự trữ có xu hướng giảm do số lượng người hiến máu ít hơn trong kỳ nghỉ. Vì vậy, những chương trình hiến máu tình nguyện có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần giảm áp lực thiếu máu và kịp thời cứu chữa cho nhiều bệnh nhân.

Số đơn vị máu thu được sẽ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân

Câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế hiện có gần 600 thành viên, được chia thành 5 phân nhóm theo nhóm máu gồm O, A, B, AB và nhóm chưa xác định. Đây là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động vận động hiến máu tình nguyện của nhà trường.

Phong trào hiến máu tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế bắt đầu từ năm 2007 với sự tham gia của các đoàn viên thanh niên. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, đóng góp hàng nghìn đơn vị máu phục vụ điều trị cho bệnh nhân tại BVTW Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và bổ sung cho ngân hàng máu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.