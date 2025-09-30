  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 01/10/2025 17:46

Thành công can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi cho bệnh nhi 6 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế

HNN.VN - Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết vừa điều trị thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi cho bệnh nhi H.H.M.Q, 6 tuổi (TP. Huế). Sau can thiệp, bệnh nhi được chăm sóc, theo dõi tại Khoa Nhi Tim mạch - Khớp và đã ổn định, xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tửKhai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20 Kiểm soát nhiễm khuẩn, tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi 

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, cháu bé được chuyển gấp đến Trung tâm Nhi, BVTW Huế. Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận thể trạng gầy yếu, môi tím tái, chỉ số SpO₂ chỉ đạt 82%, kèm theo ho và khó thở nhẹ. Qua hội chẩn, các bác sĩ bước đầu nghi ngờ bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi.

Kết quả X-quang phổi ghi nhận hình ảnh viêm, trong khi siêu âm tim qua thành ngực cho thấy thất trái giãn nhẹ nhưng chức năng tim vẫn trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tím tái lâm sàng không phù hợp với chẩn đoán viêm phổi đơn thuần, khiến bác sĩ nghi ngờ dị dạng mạch máu phổi. Kết quả siêu âm cản âm và chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT 512 lát cắt) đã xác định rõ dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) tại nhánh thùy dưới phổi phải, đường kính 6,5 mm, chiều dài 20 mm, gây viêm vùng phổi.

Nhận định đây là dị dạng có nguy cơ biến chứng nặng như đột quỵ, áp xe não, ho ra máu, thậm chí tử vong, ê kíp điều trị đã quyết định can thiệp bít lỗ dò. Sau khi điều trị viêm phổi bằng kháng sinh, ngày 26/9, bệnh nhi được tiến hành thủ thuật với sự phối hợp của các chuyên khoa Đột quỵ - Can thiệp, Nhi Tim mạch - Khớp và Gây mê hồi sức. Các bác sĩ tiếp cận qua tĩnh mạch đùi, chụp mạch xác định vị trí dò lưu lượng cao, sau đó dùng coil kết hợp Onyx để bít dưới màn huỳnh quang tăng sáng (DSA). Kết quả ghi nhận lỗ dò đã được bít hoàn toàn, độ bão hòa oxy máu tăng từ 82% lên 96%, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ba ngày sau can thiệp, bệnh nhi tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

Gia đình cháu H.H.M.Q và các y, bác sĩ vui mừng trong ngày xuất viện  

Theo TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BVTW Huế: “Can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi qua da là phương pháp tối ưu hiện nay, nhờ tính xâm lấn tối thiểu, phục hồi nhanh, giảm thiểu rủi ro so với phẫu thuật mở. Với hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, BVTW Huế đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật can thiệp tiên tiến, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, mạch não, mạch chi và mạch thận.”

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng điều trị, mang lại cơ hội sống quý giá cho những bệnh nhân mắc các bệnh lý hiếm gặp và phức tạp, góp phần khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước.

 

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việntrung ươngxuất viện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Chiều 30/9, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (BAĐT). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh - không giấy tờ, là hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
Kỳ III: Mở rộng cánh cửa sự sống

Huế được xác định là trung tâm y tế chuyên sâu, mũi nhọn về ghép tạng. Tuy nhiên, từ chiến lược đến hành động cần sự điều chỉnh về pháp luật, chính sách và cả nhận thức cộng đồng. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm hiện thực hóa khát vọng sống cho người bệnh.

Kỳ III Mở rộng cánh cửa sự sống
Khai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20

Sáng 29/9, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức khai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20 dành cho phẫu thuật viên; bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa; học viên sau đại học; bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng trong cả nước.

Khai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20
Khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân phường Phong Phú

Sáng 27/9, Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phong Phú. Đoàn công tác do ThS.BS Nguyễn Đình Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) làm Trưởng đoàn.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân phường Phong Phú

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top