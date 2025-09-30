Thành công can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi cho bệnh nhi 6 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, cháu bé được chuyển gấp đến Trung tâm Nhi, BVTW Huế. Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận thể trạng gầy yếu, môi tím tái, chỉ số SpO₂ chỉ đạt 82%, kèm theo ho và khó thở nhẹ. Qua hội chẩn, các bác sĩ bước đầu nghi ngờ bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi.

Kết quả X-quang phổi ghi nhận hình ảnh viêm, trong khi siêu âm tim qua thành ngực cho thấy thất trái giãn nhẹ nhưng chức năng tim vẫn trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tím tái lâm sàng không phù hợp với chẩn đoán viêm phổi đơn thuần, khiến bác sĩ nghi ngờ dị dạng mạch máu phổi. Kết quả siêu âm cản âm và chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT 512 lát cắt) đã xác định rõ dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) tại nhánh thùy dưới phổi phải, đường kính 6,5 mm, chiều dài 20 mm, gây viêm vùng phổi.

Nhận định đây là dị dạng có nguy cơ biến chứng nặng như đột quỵ, áp xe não, ho ra máu, thậm chí tử vong, ê kíp điều trị đã quyết định can thiệp bít lỗ dò. Sau khi điều trị viêm phổi bằng kháng sinh, ngày 26/9, bệnh nhi được tiến hành thủ thuật với sự phối hợp của các chuyên khoa Đột quỵ - Can thiệp, Nhi Tim mạch - Khớp và Gây mê hồi sức. Các bác sĩ tiếp cận qua tĩnh mạch đùi, chụp mạch xác định vị trí dò lưu lượng cao, sau đó dùng coil kết hợp Onyx để bít dưới màn huỳnh quang tăng sáng (DSA). Kết quả ghi nhận lỗ dò đã được bít hoàn toàn, độ bão hòa oxy máu tăng từ 82% lên 96%, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ba ngày sau can thiệp, bệnh nhi tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

Gia đình cháu H.H.M.Q và các y, bác sĩ vui mừng trong ngày xuất viện

Theo TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BVTW Huế: “Can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi qua da là phương pháp tối ưu hiện nay, nhờ tính xâm lấn tối thiểu, phục hồi nhanh, giảm thiểu rủi ro so với phẫu thuật mở. Với hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, BVTW Huế đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật can thiệp tiên tiến, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, mạch não, mạch chi và mạch thận.”

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng điều trị, mang lại cơ hội sống quý giá cho những bệnh nhân mắc các bệnh lý hiếm gặp và phức tạp, góp phần khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước.