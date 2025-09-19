  • Huế ngày nay Online
Kiểm soát nhiễm khuẩn, tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn

HNN.VN - Sáng 26/9, Hội nghị Khoa học Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) miền Trung - Tây Nguyên năm 2025 với chủ đề “KSNK- Tầm nhìn mới” do Hội KSNK TP. Huế phối hợp với Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức chính thức khai mạc tại BVTW Huế.

Đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tham dự hội nghị có Th.S Hà Thị Kim Phượng, Trưởng phòng Điều dưỡng, Dinh dưỡng, KSNK thuộc Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế; PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội KSNK Việt Nam; ThS.BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc BVTW Huế cùng 300 đại biểu các bệnh viện trên toàn quốc.

Nhiễm khuẩn bệnh viện được xem là gánh nặng toàn cầu, làm gia tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian điều trị, đội chi phí khám chữa bệnh và góp phần thúc đẩy tình trạng kháng kháng sinh. Tại Việt Nam, KSNK không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn là tiêu chí then chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Với vai trò tiên phong, BVTW Huế nhiều năm qua đã triển khai đồng bộ hệ thống KSNK hiện đại: giám sát tuân thủ vệ sinh tay, khử khuẩn - tiệt khuẩn dụng cụ, kiểm soát sử dụng kháng sinh và quản lý môi trường bệnh viện. Song song, đội ngũ chuyên trách KSNK thường xuyên phối hợp liên chuyên khoa, tổ chức tập huấn, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Các mô hình, giải pháp từ bệnh viện đã trở thành điểm sáng, được chia sẻ và nhân rộng tại nhiều cơ sở y tế trong cả nước.

Các bác sĩ BVTW Huế thực hiện ca ghép tạng  

Trong 2 ngày 25 và 26/9, hội nghị diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung nổi bật, như: lớp tập huấn “Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giám sát hoạt động KSNK”; 30 báo cáo khoa học được lựa chọn từ hơn 100 bài đăng ký trên toàn quốc, tập trung vào những chuyên đề như giám sát nhiễm khuẩn, quản lý kháng sinh, cải tiến quy trình khử khuẩn - tiệt khuẩn, ứng dụng công nghệ số trong KSNK… Đây là nguồn tư liệu quý, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, cải tiến quy trình, mở ra hướng tiếp cận mới phù hợp với xu thế phát triển của y học hiện đại.

Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, cán bộ y tế chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận giải pháp sáng tạo, thúc đẩy hợp tác chuyên môn và lan tỏa tri thức. Qua đó, công tác KSNK sẽ ngày càng được nâng cao, mang lại môi trường khám chữa bệnh an toàn, chất lượng và hiệu quả hơn cho cộng đồng.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG
