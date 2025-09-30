Bệnh viện Trung ương Huế công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Lãnh đạo TP. Huế tặng hoa chúc mừng BVTW Huế nhân sự kiện công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Tham dự buổi lễ có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế; PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, BVTW Huế đã đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phòng máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu; đồng thời triển khai các phần mềm quản lý bệnh viện đáp ứng tiêu chuẩn liên thông dữ liệu, ký số, ký điện tử và bảo đảm an toàn thông tin theo quy định. Nhiều biểu mẫu hồ sơ bệnh án đã được số hóa, triển khai chữ ký số và xác thực điện tử, tiến tới loại bỏ hoàn toàn bệnh án giấy.

Việc triển khai hệ thống BAĐT mang lại nhiều kết quả tích cực trên nhiều phương diện. Về chuyên môn, hệ thống giúp giảm sai sót, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khai thác hiệu quả hơn thông tin người bệnh và hỗ trợ chẩn đoán chính xác, nhanh chóng. Đặc biệt, người bệnh được hưởng lợi khi thời gian chờ đợi giảm xuống, kết quả được tra cứu nhanh chóng qua cổng thông tin điện tử, VneID hay VSSID, các thủ tục đăng ký khám và thanh toán cũng trở nên đơn giản, tiện lợi hơn.

BVTW Huế chính thức áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế khẳng định: “Trong bối cảnh ngành y tế bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, quản trị bệnh viện hiện đại trở thành yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ứng dụng công nghệ số trong quản trị toàn diện, từ quản lý hồ sơ bệnh án, tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, quản lý tài chính - nhân sự, đến nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, mục tiêu cao nhất là đem đến cho người bệnh trải nghiệm y tế an toàn - nhanh chóng - thân thiện - hiệu quả. Người bệnh không chỉ được chăm sóc với chuyên môn y khoa cao, mà còn được phục vụ trong một môi trường bệnh viện văn minh, hiện đại, giảm thiểu thủ tục rườm rà, tối ưu hóa thời gian khám chữa bệnh. Đây cũng là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin và sự hài lòng bền vững từ phía người dân”.

Trước đó, vào ngày 19/8/2025, BVTW Huế cũng đã ký kết Chương trình phối hợp công tác với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế để triển khai đồng bộ các nghiệp vụ chuyển đổi số trong y tế, về tích hợp hệ thống BAĐT, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, dịch vụ công y tế vào nền tảng số chung của thành phố.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài đánh giá cao nỗ lực của BVTW Huế, khẳng định thành công này góp phần đưa bệnh viện trở thành hình mẫu tiên phong cả nước về “y tế thông minh”, đồng thời tạo tiền đề để dịch vụ y tế Huế vươn tầm khu vực và quốc tế.

Để phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố đề nghị BVTW Huế tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện mô hình bệnh viện thông minh toàn diện; phát triển kho dữ liệu y tế số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng; đào tạo, phát triển nhân lực số; triển khai hệ thống phân tích dữ liệu quản trị; mở rộng hợp tác quốc tế và du lịch y tế; đồng thời kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế tài chính phù hợp.

“Thành công bước đầu trong việc triển khai BAĐT thể hiện nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao và khát vọng vươn lên của tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ BVTW Huế. Đây không chỉ là thành tích của riêng bệnh viện, mà còn là niềm tự hào chung của ngành y tế thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.

Sự kiện công bố triển khai hồ sơ BAĐT tại BVTW Huế không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của bệnh viện, mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hội nhập của thành phố trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Với truyền thống 131 năm xây dựng và phát triển cùng đội ngũ y bác sĩ tâm huyết, trình độ cao, BVTW Huế được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là biểu tượng tiên phong của y tế số Việt Nam.