Khai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20

HNN.VN - Sáng 29/9, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức khai mạc khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20 dành cho phẫu thuật viên; bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa; học viên sau đại học; bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng trong cả nước.

Diễn ra từ ngày 29/9 - 3/10, lớp học cập nhật các kiến thức về phẫu thuật bàn tay - vi phẫu nội soi khớp chi trên và phục hồi chức năng sau phẫu thuật bàn tay. Hoạt động nhằm phổ cập kiến thức, cải thiện kỹ năng thực hành, góp phần nâng cao chất lượng điều trị chuyên ngành phẫu thuật bàn tay.

Với sự hợp tác cùng đoàn Phẫu thuật bàn tay Úc, từ năm 1996, liên tục mỗi năm đều có các đoàn chuyên gia Úc về Phẫu thuật bàn tay đến làm việc tại bệnh viện; đến nay, đã tổ chức được 19 khóa học chuyên về phẫu thuật bàn tay.

Các bác sĩ khám và tư vấn cho các bệnh nhân bị dị tật bàn tay 

Ngoài ra, các bác sĩ đến từ Úc và BVTW Huế còn tư vấn, khám và phẫu thuật cho 40 bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh và di chứng sau phẫu thuật bàn tay; các bệnh lý liệt, tổn thương khớp cổ tay, vai, các tổn thương đám rối thần kinh cánh tay…

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh, thông qua các khóa đào tạo, các phẫu thuật viên có nhiều cơ hội để học tập các kiến thức từ cơ bản đến hiện đại, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực phẫu thuật bàn tay.

Khóa đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt - Úc lần thứ 20 không chỉ là dịp để các bác sĩ, học viên trong nước tiếp cận kiến thức, kỹ thuật hiện đại từ các chuyên gia quốc tế, mà còn góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mang lại cơ hội hồi phục cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý phức tạp về bàn tay. Đây cũng là minh chứng cho sự hợp tác bền chặt, hiệu quả giữa BVTW Huế và các đoàn chuyên gia Úc trong gần ba thập kỷ qua.

THANH HƯƠNG
