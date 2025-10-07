Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp gấp 3 lần cho bác sĩ phẫu thuật

Ảnh minh họa.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Dự thảo do Bộ Y tế xây dựng.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phòng chống dịch và phụ cấp phẫu thuật thủ thuật hiện hành đã được ban hành từ năm 2011 với mức hưởng phụ cấp khá cao so với mức lương cơ sở thời điểm đó.

Mức phụ cấp này triển khai trong 13 năm nay, chưa được sửa đổi điều chỉnh, trong khi tiền lương cơ sở đã tăng 8 lần với giá trị tăng gấp đôi từ 830.000 đồng lên 2.340.000 đồng.

Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận đánh giá các quy định hiện hành phạm vi điều chỉnh, đối tượng thụ hưởng và mức phụ cấp đã bộc lộ nhiều bất cập. Đặc biệt, mức phụ cấp bằng số tiền cụ thể đã bị trượt giá sau 13 năm không điều chỉnh.

Dự thảo Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù bao gồm: Phụ cấp trực; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Về nguyên tắc thực hiện chế độ trực, Bộ Y tế đề xuất bổ sung vào nhóm đối tượng thuộc khoa, khu vực đặc biệt: Đột quỵ, ghép tạng, phòng đẻ, hồi sức tích cực tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II; các cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập; khu vực chăm sóc người bệnh điều trị bắt buộc chữa bệnh tâm thần ở bệnh viện, viện.

Bổ sung chế độ trực tại các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y; chế độ trực tại Trung tâm Điều phối quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người; chế độ trực tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh; cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Theo đề xuất của Bộ Y tế, người lao động (bác sĩ, điều dưỡng…) trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp 325.000 đồng/người/phiên trực đối với: Cơ sở y tế hạng đặc biệt (như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung ương Thái Nguyên...), hạng I (hầu hết các bệnh viện Trung ương và các bệnh viện tỉnh); Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Mức 255.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng đối với cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y Quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an, Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người).

Mức 185.000 đồng/người/phiên trực đối với các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu).

Mức 70.000 đồng/người/phiên trực đối với: trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Nếu trực tại khoa, khu vực đặc biệt theo quy định thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên. Nếu trực vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, Bộ Y tế đề xuất tất cả mức phụ cấp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng và từng loại phẫu thuật đều điều chỉnh tăng 182% so với mức phụ cấp quy định hiện hành.

Cụ thể: Với phẫu thuật loại đặc biệt, mức phụ cấp cho phẫu thuật viên chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được đề xuất tăng gần 3 lần, từ 280.000 đồng lên 790.000 đồng. Các mức phụ cấp mới cho ca mổ loại I, II, và III lần lượt là 355.000 đồng, 185.000 đồng và 140.000 đồng.

Người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức ở ca mổ loại đặc biệt có thể nhận 565.000 đồng. Người giúp việc cho ca mổ đặc biệt được đề xuất mức 340.000 đồng. Với các thủ thuật y tế, mức phụ cấp sẽ bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại.