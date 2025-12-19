Tập huấn điều tra tiền sử tiêm chủng cho trẻ nhập học tại TP. Huế

Chương trình tiêm chủng mở rộng góp phần nâng cao miễn dịch cộng đồng. Ảnh minh họa

Phát biểu khai mạc, BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế nhấn mạnh, nhiều năm qua, Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại TP. Huế đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng, thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ, bỏ sót mũi tiêm, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đặc biệt trong môi trường trường học - nơi tập trung đông trẻ em.

Theo lãnh đạo CDC Huế, việc kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tổ chức tiêm chủng bù liều cho trẻ khi nhập học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần bảo vệ thành quả của chương trình TCMR mà còn nâng cao miễn dịch cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác y tế học đường.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được phổ biến và hướng dẫn chi tiết về quy trình kiểm tra tiền sử tiêm chủng, tổ chức tiêm chủng bù liều các vắc xin trong TCMR cho trẻ nhập học; hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ tiêm chủng điện tử gia đình; quy trình quản lý, báo cáo dữ liệu và các biểu mẫu liên quan. Đồng thời, lớp tập huấn cũng làm rõ cơ sở pháp lý, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và hình thức triển khai hoạt động kiểm tra tiền sử tiêm chủng trên toàn quốc từ năm 2025.

Thông qua lớp tập huấn, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành của đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở được nâng cao, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin, phòng ngừa hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa ngành y tế và giáo dục, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cha mẹ và người chăm sóc trẻ về vai trò, lợi ích của tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, vì một môi trường học đường an toàn, lành mạnh.