Tập huấn “Dinh dưỡng hợp lý phòng, chống bệnh không lây nhiễm” cho cán bộ y tế TP. Huế

Kiểm tra huyết áp cho người dân tại Trung tâm Y tế Quảng Điền

Tham dự lớp tập huấn có cán bộ 40 trạm y tế trên địa bàn.

Theo Đại diện Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, dinh dưỡng hợp lý là yếu tố then chốt trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân - béo phì… đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt trong nhóm học sinh và người trưởng thành ở đô thị.

Trong chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng như: cập nhật chính sách, thực trạng và giải pháp về dinh dưỡng trong phòng chống bệnh không lây nhiễm; rối loạn dinh dưỡng liên quan đến tâm lý ở học sinh; nguyên tắc lựa chọn thực phẩm, xây dựng khẩu phần hợp lý và hướng dẫn đọc nhãn dinh dưỡng.

Đáng chú ý, học viên được thực hành xây dựng thực đơn bữa ăn học đường và đọc nhãn thực phẩm dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Viện Dinh dưỡng. Hoạt động giúp cán bộ y tế cơ sở củng cố kiến thức và kỹ năng tư vấn dinh dưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các mô hình dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng, đồng thời tăng cường năng lực cho đội ngũ y tế địa phương.