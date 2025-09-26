Trẻ 19 tháng tuổi bị chó dữ cắn nhiều vết ở vùng đầu, mặt, cổ

Vết thương nghiêm trọng ở vùng tai của bệnh nhi 19 tháng tuổi

Trước đó, ngày 25/9, Phòng Tiêm chủng dịch vụ, CDC Huế tiếp nhận trẻ 19 tháng tuổi bị chó dữ cắn vào vùng đầu, mặt, cổ với nhiều vết thương sâu, phức tạp. Đây là vị trí nguy hiểm bởi virus dại có thể nhanh chóng xâm nhập qua hệ thần kinh, rút ngắn thời gian ủ bệnh và đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Theo người nhà bệnh nhân, chiều 24/9, bé ra đường chơi thì bị chó hàng xóm xổng xích lao tới cắn. Sau đó, cháu được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, phẫu thuật làm sạch, cắt lọc vết thương. Nhận thấy tính chất vết thương nghiêm trọng, bác sĩ tại CDC Huế đã chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại, đồng thời hướng dẫn người nhà cho trẻ tiêm đủ phác đồ theo quy định Bộ Y tế. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện, song tinh thần vẫn hoảng loạn sau sự cố.

Theo BSCKI. Phan Thị Hồng Nhạn, Phòng khám Đa khoa, CDC Huế, đây là ca bệnh nặng do chó tấn công với nhiều vết thương phức tạp gây ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ nhỏ. Khuyến cáo các gia đình có con nhỏ cần lưu ý, tránh không cho trẻ tiếp xúc gần hoặc chơi với vật nuôi nhất là chó dữ, khi trẻ đi ra đường cần phải có người lớn bên cạnh để tránh các trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra. Các hộ nuôi chó dữ phải có phương án nuôi nhốt, khi dắt chó ra đường cần phải đeo rọ mõm, vật nuôi cũng cần tiêm phòng bệnh dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm.

CDC Huế khuyến cáo người dân khi bị chó mèo cắn, cần sơ cứu vết thương và đưa đến các cơ sở y tế để tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại phù hợp (ảnh minh họa)

Trong ngày 25/9, CDC Huế đã xử lý 15 trường hợp tiêm vắc xin dại do chó mèo cắn, trong đó có 2 ca chỉ định tiêm huyết thanh dại mới, nâng tổng số ca tiêm phòng dại từ đầu năm đến nay lên hơn 2.400 ca, số mũi tiêm dại (vắc xin và huyết thanh kháng dại) hơn 9.000 mũi.

Bác sĩ Phan Thị Hồng Nhạn khuyên khi bị chó mèo cắn, người dân cần sơ cứu ngay bằng cách rửa vết thương dưới vòi nước chảy cùng xà phòng trong 15-20 phút, hoặc sát khuẩn bằng cồn iod, cồn 70 độ. Sau đó đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý vết thương để được bác sĩ chỉ định tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại phù hợp. Người dân tuyệt đối không tự ý đắp thuốc nam, bôi tỏi, vôi hay các mẹo dân gian vì có thể khiến vết thương nhiễm trùng, tăng nguy cơ tử vong.