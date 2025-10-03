Tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B lây truyền từ mẹ sang con

Đoàn cán bộ CDC TP. Huế giám sát tại Trung tâm Y tế Hương Thủy

Nội dung giám sát tập trung vào việc đánh giá công tác điều hành, chỉ đạo triển khai dự phòng 3 bệnh lây truyền từ mẹ sang con; công tác tổ chức hoạt động tại các khoa, phòng, trạm y tế; quan sát thực tế, khảo sát hồ sơ và trao đổi trực tiếp với cán bộ y tế. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra việc sử dụng kit-test sàng lọc HIV, viêm gan B và giang mai được cung cấp từ CDC TP. Huế, đánh giá hiệu quả xét nghiệm, tư vấn và quản lý thai phụ có nguy cơ.

Qua thực tế giám sát, đoàn công tác ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm cung cấp dịch vụ sàng lọc và điều trị dự phòng kịp thời cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt trong khâu quản lý hồ sơ và tư vấn cho đối tượng nguy cơ cao.

Kết quả giám sát là cơ sở quan trọng giúp các đơn vị củng cố quy trình chăm sóc, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ sức khỏe sinh sản. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con trên địa bàn TP. Huế.