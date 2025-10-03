  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 04/10/2025 12:22

Tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B lây truyền từ mẹ sang con

HNN.VN - Hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B... từ mẹ sang con, từ ngày 1 - 4/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Huế tổ chức các đoàn giám sát công tác triển khai chương trình tại các Trung tâm y tế Phú Xuân, Quảng Điền và Hương Thủy.

Tập huấn truyền thông dự phòng HIV/AIDS cho sinh viên Đại học Huế Giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá tại 2 xã Bình Điền và A LướiTập huấn nâng cao năng lực lập kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ y tế tuyến xã

Đoàn cán bộ CDC TP. Huế giám sát tại Trung tâm Y tế Hương Thủy 

Nội dung giám sát tập trung vào việc đánh giá công tác điều hành, chỉ đạo triển khai dự phòng 3 bệnh lây truyền từ mẹ sang con; công tác tổ chức hoạt động tại các khoa, phòng, trạm y tế; quan sát thực tế, khảo sát hồ sơ và trao đổi trực tiếp với cán bộ y tế. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra việc sử dụng kit-test sàng lọc HIV, viêm gan B và giang mai được cung cấp từ CDC TP. Huế, đánh giá hiệu quả xét nghiệm, tư vấn và quản lý thai phụ có nguy cơ.

Qua thực tế giám sát, đoàn công tác ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm cung cấp dịch vụ sàng lọc và điều trị dự phòng kịp thời cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt trong khâu quản lý hồ sơ và tư vấn cho đối tượng nguy cơ cao.

Kết quả giám sát là cơ sở quan trọng giúp các đơn vị củng cố quy trình chăm sóc, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ sức khỏe sinh sản. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con trên địa bàn TP. Huế. 

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
cdctp. huếgiám sátviêm gan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng trách nhiệm giải trình để giám sát hiệu quả chống lãng phí

Ngày 30/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã cho ý kiến về các dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực kinh tế-tài chính và nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát sẽ được trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây.

Tăng trách nhiệm giải trình để giám sát hiệu quả chống lãng phí
“Tăng trưởng doanh thu, vươn tầm thương hiệu quốc gia”

Đó là nội dung của hội nghị tập huấn nâng cao việc ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) do Sở Công Thương phối hợp với Công ty cổ phần EUBIZ Việt Nam tổ chức vào ngày 30/9 cho gần 100 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp ở địa phương.

“Tăng trưởng doanh thu, vươn tầm thương hiệu quốc gia”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top