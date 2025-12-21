Phiên bản mới của mứt gừng Huế

Sản phẩm mứt gừng sấy dẻo

Hành trình bền bỉ

Trong ký ức của nhiều người, mứt gừng Huế không chỉ là món ăn bình dân quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về mà còn là hương vị khó quên của ký ức. Đó là vị cay nồng, thơm dịu, gợi nhớ những bếp lửa đỏ hồng, những căn nhà rộn rã tiếng cười ngày cuối năm.

Giữa nhịp sống hiện đại, để giữ được vẻ truyền thống mà vẫn tạo ra sự tươi mới là điều không phải ai cũng làm được. Ở phường Mỹ Thượng (TP. Huế), một người phụ nữ đã làm được điều ấy. Chị Trần Thị Thùy Dương, sinh năm 1985, ở tổ dân phố Lại Thế, sau nhiều năm “bôn ba”, thử sức với đủ nghề, cuối cùng chị cũng tìm thấy con đường phù hợp nhất với mình: Đưa đặc sản Huế lên một tầm vóc mới bằng sự sáng tạo, bền bỉ và tình yêu đối với hương vị quê hương.

Ít ai biết rằng trước khi có “Nguyên Hà - Đặc sản Huế”, chị Dương từng trải qua rất nhiều lần khởi nghiệp thất bại. “Tôi làm đủ việc, từ kinh doanh nhỏ đến bán hàng online, có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nghĩ đến việc mình là một người phụ nữ sống trong thời hiện đại, có nhiều kiến thức về công nghệ, khoa học, sao không tận dụng để phát triển những sản phẩm quê nhà, mang đến những sản phẩm truyền thống những “phiên bản mới”, hợp thời hơn” - chị Dương cười hiền, nhớ về những ngày gian nan.

Bước ngoặt đến khi chị quyết định thử làm mứt gừng, món quà mà chính những người phụ nữ trong gia đình chị vẫn hay làm mỗi dịp Tết. Thay vì làm mứt gừng khô truyền thống vốn cay nồng, chị tìm tòi để tạo ra một phiên bản “mới”: mứt gừng Huế sấy dẻo và hướng đến việc sử dụng, tiêu thụ quanh năm.

Chị Dương đã đầu tư máy móc, hiện đại hóa quy trình sản xuất để đáp ứng những đơn hàng lớn

Ý tưởng thì vậy, nhưng hành trình cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh là cả một chặng đường dài. Có mẻ gừng thì cứng như củi, có mẻ thì khô quắt, có khi lại quá cay, không bán được. “Có khi ngồi khóc ngay trước mẻ gừng thất bại, nhưng lỡ theo rồi thì ráng theo cho tới. Thất bại lần này, lần sau mình sửa thêm chút nữa”, chị Dương tâm sự.

Dần dần, sau hàng chục lần thử nghiệm, chị đúc kết được một công thức chuẩn, giữ được hương vị đặc trưng của gừng Huế nhưng lại có độ mềm vừa phải, ít cay, dễ ăn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Tạo dấu ấn

Gừng Huế từ lâu được xem là một trong những nguyên liệu chất lượng bậc nhất miền Trung, đặc biệt là gừng trồng ở Tuần, Hương Long… củ nhỏ, thơm đậm, cay nhưng ngọt hậu. Chính loại gừng đặc sản này đã tạo nên tiếng tăm cho mứt gừng Huế bao đời nay.

Muốn cạnh tranh với thị trường, chắc chắn phải có sự khác biệt. Bên cạnh hình thức, là những viên gừng nhỏ gọn, được đóng gói trong những hộp nhỏ, rất tiện để làm quà tặng, mang theo bên mình lúc cần. Điểm khác biệt lớn tạo nên mứt gừng Huế sấy dẻo Nguyên Hà phải là độ mềm tự nhiên, không quá dai và giữ nguyên mùi tinh dầu gừng Huế, ấm nhưng không hăng.

Sản phẩm của chị Dương đã được khách hàng đón nhận và có chỗ đứng trên thị trường

Ít ngọt, chỉ dùng tỷ lệ 0,6kg đường cho 1kg gừng, và hoàn toàn không có phụ gia, chất tẩy trắng, đó là điểm cộng khiến khách hàng luôn quay lại với mứt gừng sấy dẻo của chị Dương. Hiện, mứt gừng sấy dẻo Nguyên Hà có hai loại là gừng sấy mật ong và gừng sấy đường phèn vàng, cho ra sản phẩm nâu vàng tự nhiên, vị thanh dịu.

Chị Dương chia sẻ: “Tôi chỉ giữ một nguyên tắc gừng phải là gừng Huế, không nhập nơi khác. Hương vị đặc sản Huế thì phải từ đất Huế mà ra”. Ngày đầu làm mứt, chị Dương chỉ có đúng… một cái bếp, một cái chảo lớn. Nhưng khi những mẻ gừng đầu tiên bán được, có đồng lời nào, chị dồn hết vào việc đầu tư máy móc.

Từ cơ sở nhỏ lẻ, hiện “Nguyên Hà - Đặc sản Huế” đã có 3 máy sấy, 3 máy nấu, 1 máy vắt ly tâm, 1 máy rửa gừng và một nhà xưởng luôn sạch sẽ, gọn gàng đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả những máy móc đó không những giúp quy trình sản xuất sạch hơn, ổn định hơn mà còn đáp ứng được những đơn hàng lớn. Ngoài sản phẩm chủ lực là mứt gừng sấy dẻo, chị còn sáng tạo cho ra đời nhiều sản phẩm mang thương hiệu Huế khác như trà gừng, trà sả sấy lạnh, mứt vỏ bưởi... Từ vài chục kilogam mỗi tuần, nay cơ sở sản xuất của chị Dương chế biến 500kg gừng tươi mỗi ngày.

Trang fanpage quảng bá mứt gừng của chị Dương hiện có hơn 25.000 người theo dõi, hầu hết là khách hàng lâu năm, đặt hàng thường xuyên. “Tôi vui nhất là khách ăn rồi quay lại, rồi giới thiệu thêm người quen, nhờ đó mà thương hiệu mới đứng được”, chị Dương kể.

Từ bán lẻ, chị mở rộng sang bán sỉ, đưa sản phẩm vào các cửa hàng đặc sản Huế trong và ngoài thành phố. Dù làm lớn hơn, nhưng điều chị giữ lại vẫn là phong cách tối giản, hiện đại trong thiết kế bao bì. Sạch, đẹp, dễ nhìn, không cầu kỳ, nhưng tinh tế, đúng chất Huế.

Những ngày cuối năm, chúng tôi ghé cơ sở của chị Dương ở Mỹ Thượng. Mùi gừng thơm ngào ngạt lan ra tận ngõ. Trong gian bếp lớn, mọi người đang tất bật, người rửa gừng, người thái, người đảo nồi, người đóng gói… Ở giữa xưởng, chị Dương luôn tay đảo nồi gừng đang sên dở, kiểm tra kỹ từng mẻ gừng thành phẩm.

Điều đáng quý ở chị Dương không chỉ là sự thành công, mà còn là tấm lòng với nghề. Ở thời buổi cạnh tranh khốc liệt, chị quan niệm làm đặc sản Huế là để người ta nhớ đến Huế. Cái chị bán là uy tín trước rồi mới đến sản phẩm.