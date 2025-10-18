Tập huấn bồi dưỡng kiến thức nha học đường năm 2025

Học sinh là đối tượng cần quan tâm, chăm sóc răng miệng

Lớp tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hành cho lực lượng làm công tác nha học đường - lực lượng nòng cốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe răng miệng cho học sinh. Đây là đối tượng cần được quan tâm, can thiệp sớm nhằm xây dựng nền tảng sức khỏe răng miệng bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu tổng quan về Chương trình Nha học đường, những mục tiêu, nội dung trọng tâm và vai trò của chương trình trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Bên cạnh đó, các giảng viên cũng tập trung phổ biến kiến thức về chăm sóc răng miệng ban đầu, dự phòng các bệnh răng miệng thường gặp ở lứa tuổi học sinh như sâu răng, viêm lợi, viêm quanh răng - những bệnh lý có tỷ lệ mắc cao nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả nếu được hướng dẫn đúng cách.

Một trong những nội dung được các học viên quan tâm là hướng dẫn quy trình đánh răng và súc miệng bằng dung dịch Fluor hằng ngày tại trường tiểu học. Đây là biện pháp đơn giản, dễ triển khai nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa sâu răng cho trẻ. Thông qua phần hướng dẫn cụ thể, học viên được trang bị thêm kỹ năng tổ chức, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp kiến thức về thời gian mọc răng ở trẻ em, cách nhận biết sớm các bất thường trong quá trình mọc răng, cũng như các dấu hiệu của bệnh lý răng miệng thường gặp. Các nội dung về vai trò và tầm quan trọng của hàm răng khỏe mạnh, những biện pháp phòng ngừa sâu răng hiệu quả, cách lựa chọn, sử dụng và bảo quản bàn chải, phương pháp làm sạch răng đúng cách cũng được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn công tác tại trường học.