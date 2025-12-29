“Phòng tuyến” tư tưởng từ học đường

Hai học sinh Nguyễn Cao Gia Như (thứ tư, trái sang) và Trần Thị Mỹ Duyên (thứ tư, phải sang) nhận giải Triển vọng của cuộc thi

Học sinh bước vào mặt trận tư tưởng

Cuộc thi năm nay ghi nhận một điểm mới khi có sự tham gia ngày càng rõ nét, tự tin và có chiều sâu của lực lượng học sinh khối THPT. Điều đó cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không còn là câu chuyện mang tính hàn lâm, hay của riêng đội ngũ cán bộ, đảng viên, mà đã và đang trở thành nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ từ trong ghế nhà trường.

Tiêu biểu là nhóm 4 học sinh Hoàng Văn Thanh Bình, Lê Trần Hữu Việt, Đoàn Nguyễn Anh Khôi và Nguyễn Trí Dũng, Trường THPT Hai Bà Trưng với bài viết “Bóc trần bộ mặt của thế lực thù địch với dã tâm “cách mạng màu” và “diễn biến hoà bình” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới”. Bài viết đã giành giải Khuyến khích của cuộc thi.

Từ góc nhìn của những bạn trẻ sinh năm 2009, bài viết không né tránh vấn đề, đi thẳng vào bản chất của các thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, nhất là việc lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, bất mãn trong xã hội. Từ không gian mạng đến các tài liệu tuyên truyền trá hình, các luận điệu sai trái được “đóng gói” khéo léo, len lỏi vào đời sống, nhắm trực diện vào những người trẻ còn thiếu trải nghiệm, dễ dao động.

Điều đáng trân trọng là các em không chỉ dừng lại ở việc mô tả hiện tượng, mà nhấn mạnh yêu cầu mang tính căn cốt. Mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải chủ động trang bị kiến thức lịch sử, chính trị, pháp luật; rèn luyện bản lĩnh để phân biệt đúng - sai, thật - giả; không để bị lôi kéo, lợi dụng, trở thành “công cụ” trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”.

Em Hoàng Văn Thanh Bình cho rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không hề xa vời, mà gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày của học sinh, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ. Cuộc thi giúp các em hiểu rõ hơn đường lối, quan điểm của Đảng, từ đó hình thành khả năng tự vệ về tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước.

Sau khi tham gia cuộc thi, em Lê Trần Hữu Việt nhận thấy nhận thức của bản thân và các bạn được nâng lên rõ rệt. Bản lĩnh chính trị được củng cố, thái độ trước các quan điểm sai trái, thù địch trở nên chủ động, dứt khoát hơn. Trong khi đó, em Đoàn Nguyễn Anh Khôi bày tỏ mong muốn lan tỏa tinh thần này đến nhiều bạn trẻ khác, coi việc học tập, rèn luyện lý luận chính trị là hành trình lâu dài để trưởng thành và cống hiến.

Một điểm đáng chú ý khác là sự nghiêm túc trong cách tiếp cận tài liệu. Theo em Nguyễn Trí Dũng, giữa “biển thông tin” trên không gian mạng, nhóm tập trung sử dụng nguồn tin chính thống từ các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức uy tín; những thông tin không rõ ràng chỉ dừng ở mức tham khảo. Cách làm ấy cho thấy tư duy khoa học, thái độ cẩn trọng và ý thức trách nhiệm, những yếu tố rất cần thiết trong đấu tranh tư tưởng hiện nay.

Vai trò của thế hệ trẻ

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II còn ghi nhận nhiều bài viết chất lượng đến từ học sinh các địa phương khác. Đáng chú ý có thêm nhóm học sinh Nguyễn Cao Gia Như và Trần Thị Mỹ Duyên, Trường THPT Phong Điền, đạt giải Triển vọng với bài dự thi “Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Em Trần Thị Mỹ Duyên cho biết, quá trình nghiên cứu và viết bài giúp các em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ trước những thông tin sai lệch đang lan truyền. Mỗi học sinh cần bắt đầu từ việc tự rèn luyện bản lĩnh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời chủ động tuyên truyền cho bạn bè, người thân hiểu đúng về Đảng, Nhà nước và con đường phát triển của đất nước. Với em, cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà còn là bước khởi đầu quan trọng để hình thành lập trường chính trị vững vàng.

Từ thực tiễn cuộc thi có thể khẳng định thế hệ trẻ đang dần trở thành lực lượng quan trọng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây vừa là tín hiệu đáng mừng, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường theo hướng gần gũi, thuyết phục, phù hợp với tâm lý và môi trường số của học sinh.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng cho rằng, điều đáng mừng nhất là học sinh đã tiếp cận được bản chất của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới. Các em không viết theo cảm tính, mà đã hình thành tư duy phản biện, nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ trước những thách thức ngày càng lớn, đặc biệt là sự bùng nổ của thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Theo ông Hoàng Khánh Hùng, từ kết quả cuộc thi cần tiếp tục định hướng lâu dài, đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành mạch xuyên suốt trong giáo dục thanh, thiếu niên; khuyến khích học sinh tham gia viết chính luận, phản biện xã hội lành mạnh; từng bước xây dựng lực lượng “hạt nhân trẻ” có tri thức, bản lĩnh, đủ sức lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trong cộng đồng.