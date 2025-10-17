Xây dựng môi trường học đường an toàn, không có tệ nạn

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế tặng quà cho sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế vượt khó học tập

Xây dựng môi trường giáo dục không tệ nạn

Trường Cao đẳng Du lịch Huế có hơn 25 năm hình thành và phát triển, là một trong những đơn vị đào tạo nhân lực du lịch, dịch vụ trọng điểm của khu vực miền Trung và cả nước. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo chuyên môn, nhà trường còn xác định rõ vai trò và trách nhiệm trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội có nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến tệ nạn ma túy, bạo lực học đường, an ninh mạng…, nhà trường luôn đặt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển toàn diện.

Thầy Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việc xây dựng môi trường học đường an toàn đòi hỏi sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, vai trò nhà trường rất quan trọng, điều này không chỉ đòi hỏi trách nhiệm mà còn là danh dự của mỗi thầy, cô giáo. Một ngôi trường văn hóa lành mạnh, không bạo lực, không tội phạm sẽ tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên phát triển toàn diện cả về năng lực chuyên môn lẫn nhân cách. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch - lĩnh vực yêu cầu cao về thái độ phục vụ, đạo đức và kỹ năng”.

Từ nhận thức đó, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã cụ thể hóa chủ trương thành các kế hoạch hành động thiết thực như: Tổ chức ký cam kết “Nói không với ma túy và tệ nạn xã hội” cho 100% sinh viên và cán bộ, giảng viên; ban hành quy chế nội bộ về công tác quản lý sinh viên; đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, đạo đức nghề nghiệp vào chương trình học và sinh hoạt đoàn thể.

Đồng hành cùng lực lượng công an

Một trong những điểm nổi bật trong công tác giữ gìn ANTT tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế là sự phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Huế, Công an phường Vỹ Dạ và các đơn vị chức năng trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhà trường đã từng bước nâng cao nhận thức, xây dựng “hàng rào phòng ngừa” ngay từ trong ý thức của sinh viên.

Các hoạt động nổi bật có thể kể đến như: Tổ chức phiên tòa giả định về các tội phạm liên quan đến ma túy học đường; các buổi nói chuyện chuyên đề về an ninh mạng; hội thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, an toàn giao thông… Những chương trình này không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật mà còn tạo “sức đề kháng” về tư tưởng cho sinh viên.

Thiếu tá Nguyễn Việt Thịnh, Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Tham mưu Công an TP. Huế cho biết: Trường Cao đẳng Du lịch Huế là đơn vị thực hiện rất bài bản và có chiều sâu trong công tác phối hợp với lực lượng công an. Các hoạt động tuyên truyền của nhà trường không hô hào hình thức mà được lồng ghép khéo léo, thiết thực, phù hợp với tâm lý sinh viên. Nhờ đó, ANTT trong trường luôn ổn định; các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

“Chúng tôi không ngừng đổi mới và phát triển toàn diện để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa giỏi nghề, vừa vững vàng đạo đức, tác phong. Một trường học an toàn, không tệ nạn chính là nền tảng để sinh viên phát triển toàn diện”, Hiệu trưởng Phạm Bá Hùng khẳng định.