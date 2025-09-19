Nhổ răng khôn, răng sâu tại Nha khoa Quốc tế BIK

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Nha khoa Quốc tế BIK là địa chỉ nhổ răng khôn, nhổ răng sâu đáng tin cậy tại TP.HCM. Là hệ thống nha khoa đạt chứng nhận chất lượng chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 của Vương quốc Anh và có nhiều danh hiệu danh giá như "Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia" và "Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam" trong những năm qua.

Hình ảnh Nha khoa Quốc tế BIK chi nhánh: 20 - 22 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Khi nào cần nhổ răng khôn, răng sâu?

Không phải tất cả các trường hợp răng khôn hay răng sâu đều cần nhổ. Việc nhổ răng thường được chỉ định khi chúng gây ra các vấn đề sức khỏe răng miệng.

1. Đối với răng khôn (răng số 8)

Răng khôn là răng mọc cuối cùng trên cung hàm, thường xuất hiện ở độ tuổi 17 - 25. Do không đủ không gian, răng khôn thường mọc sai vị trí và cần được nhổ trong các trường hợp sau:

● Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm, mọc ngang: Đâm vào răng số 7 bên cạnh, gây đau nhức, sâu răng hoặc thậm chí làm hỏng răng này.

● Gây viêm nhiễm, lợi trùm: Khi răng khôn chỉ mọc lên một phần, thức ăn dễ bị mắc kẹt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây sưng đau, nhiễm trùng vùng nướu.

● Bị sâu hoặc có bệnh nha chu: Do nằm ở vị trí khó vệ sinh, răng khôn rất dễ bị sâu hoặc viêm nha chu.

● Nhổ để phục vụ cho niềng răng: Trong một số trường hợp, cần nhổ răng khôn để tạo khoảng trống cho việc chỉnh nha.

2. Đối với răng sâu, vỡ

Nhổ răng sâu là giải pháp cuối cùng khi răng đã bị tổn thương nghiêm trọng và không thể cứu chữa bằng các phương pháp như trám răng hay điều trị tủy, cụ thể:

● Răng bị sâu vỡ lớn, chỉ còn lại chân răng.

● Răng bị viêm tủy nặng, nhiễm trùng lan rộng xuống chóp chân răng, có nguy cơ gây áp xe xương ổ răng.

● Răng bị lung lay nhiều do bệnh nha chu nặng.

Nhổ răng an toàn với công nghệ Piezotome tại Nha khoa Quốc tế BIK

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm tại Nha Khoa Quốc Tế BIK được đẫn dắt bởi Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thiện – Nguyên Trưởng Khoa Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương.

Tại Nha khoa Quốc tế BIK, sự an toàn và thoải mái của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi ứng dụng công nghệ nhổ răng bằng sóng siêu âm Piezotome, giúp quá trình tiểu phẫu diễn ra nhẹ nhàng, ít xâm lấn và hỗ trợ lành thương nhanh hơn.

Quy trình thực hiện gồm các bước chuẩn y khoa:

1. Thăm khám và chụp phim X-quang: Bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát và chụp phim X-quang ConeBeam 3D để xác định chính xác vị trí, hình dáng của răng và các cấu trúc thần kinh xung quanh, từ đó lên kế hoạch nhổ răng an toàn.

2. Gây tê tại chỗ: Bác sĩ sẽ gây tê vùng cần nhổ để đảm bảo bạn không cảm thấy đau trong suốt quá trình thực hiện.

3. Tiến hành nhổ răng: Bác sĩ sử dụng máy Piezotome với sóng siêu âm để nhẹ nhàng làm đứt các dây chằng nha chu xung quanh răng. Sau đó, răng sẽ được lấy ra một cách dễ dàng mà không cần tác động nhiều đến xương và mô mềm.

4. Khâu vết thương và hướng dẫn chăm sóc: Sau khi nhổ, bác sĩ sẽ khâu lại vết thương (nếu cần) và hướng dẫn bạn chi tiết cách chăm sóc tại nhà để vết thương nhanh lành.

BIK hướng dẫn chăm sóc răng sau khi nhổ

Để quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, bạn cần tuân thủ các hướng dẫn sau:

● Cắn chặt gạc: Giữ chặt miếng gạc trong khoảng 30-45 phút để cầm máu.

● Chườm lạnh: Trong 24 giờ đầu, chườm túi đá bên ngoài má để giảm sưng và đau.

● Chế độ ăn uống: Ăn các loại thức ăn mềm, lỏng, nguội như cháo, súp, sữa chua. Tránh ăn đồ cứng, dai, cay, nóng.

● Vệ sinh răng miệng: Không súc miệng mạnh hoặc khạc nhổ trong 24 giờ đầu. Từ ngày thứ hai, có thể súc miệng nhẹ nhàng bằng nước muối sinh lý và chải răng các vùng khác, tránh vị trí vừa nhổ.

● Uống thuốc theo đơn: Sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm theo đúng chỉ định của bác sĩ.

● Nghỉ ngơi: Tránh các hoạt động thể chất mạnh trong vài ngày đầu sau khi nhổ răng.

Chi phí nhổ răng tại Nha khoa Quốc tế BIK

Khách hàng hài lòng với bác sĩ tại Nha khoa Quốc tế BIK

Chi phí nhổ răng phụ thuộc vào độ khó và tình trạng của răng. Ví dụ, nhổ răng khôn mọc thẳng sẽ có chi phí thấp hơn so với răng khôn mọc lệch, mọc ngầm cần phải phẫu thuật. Mức giá nhổ răng khôn thường dao động từ 1.000.000 VNĐ đến 4.000.000 VNĐ.

Để biết mức giá chính xác cho trường hợp của mình, bạn nên đến trực tiếp nha khoa để được bác sĩ thăm khám và tư vấn cụ thể. BIK cam kết tư vấn minh bạch về chi phí trước khi tiến hành điều trị.

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ với Nha khoa Quốc tế BIK theo những thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ BIK:

● Website: nhakhoaquoctebik.com

● Hotline: 1900 8015 hoặc 0975.68.69.69

● Chi nhánh 1: 20 - 22 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

● Chi nhánh 2: 707 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, TP.HCM.

● Chi nhánh 3: 553 Đại Lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.