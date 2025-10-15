  • Huế ngày nay Online
Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Nha học đường vùng cao

HNN.VN - Ngày 17/10, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế phối hợp với Trung tâm Y tế A Lưới tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Nha học đường năm 2025” dành cho đội ngũ cán bộ y tế trường học đến từ các xã A Lưới 1, 2, 3, 4 và A Lưới 5.

Giới thiệu tổng quan chương trình Nha khoa học đường 

Buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành cho cán bộ phụ trách y tế học đường, góp phần tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc và dự phòng bệnh răng miệng cho học sinh - hướng đến xây dựng thế hệ học sinh khỏe mạnh, tự tin với nụ cười tươi sáng.

Trong chương trình, các học viên được giới thiệu và cập nhật nhiều nội dung thiết thực, như: tổng quan chương trình Nha học đường; chăm sóc răng miệng ban đầu và dự phòng các bệnh răng miệng thường gặp; hướng dẫn quy trình đánh răng, súc miệng Fluor hằng ngày tại trường tiểu học; nhận biết các vấn đề răng miệng thường gặp; tầm quan trọng của hàm răng và các biện pháp phòng ngừa sâu răng. Ngoài ra, học viên cũng được hướng dẫn cách lựa chọn, bảo quản bàn chải, các phương pháp làm sạch răng hiệu quả và nhận diện những thói quen xấu ảnh hưởng đến răng, hàm.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ y tế được bổ sung và củng cố kiến thức chuyên môn, đồng thời nâng cao năng lực truyền thông - giáo dục sức khỏe răng miệng cho học sinh. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phong trào chăm sóc sức khỏe răng miệng trong nhà trường, hướng đến mục tiêu “Nụ cười khỏe - Tương lai sáng” cho các em học sinh trên địa bàn các xã khu vực A Lưới.

KHÁNH THƯ
