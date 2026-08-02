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Thế giới

WMO cảnh báo El Nino mạnh lên từ tháng 8: Tác động thời tiết thế nào?

ClockChủ Nhật, 02/08/2026 07:53
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10, làm gia tăng nguy cơ nhiệt độ cao hơn trung bình, thay đổi đáng kể về lượng mưa và kéo theo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.

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El Nino sẽ tác động ngày càng mạnh đến các hình thái thời tiết, làm tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và nhiều hiện tượng cực đoan khác. 

Theo WMO, cùng với nhiệt độ đại dương toàn cầu ở mức cao bất thường, El Nino sẽ tác động ngày càng mạnh đến các hình thái thời tiết, làm tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và nhiều hiện tượng cực đoan khác.

Bên cạnh đó, hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương cũng có khả năng xuất hiện, khiến các tác động khí hậu tại khu vực này trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là hạn hán, lũ lụt và cháy rừng.

Phát biểu về cập nhật mới nhất của WMO, Tổng Thư ký LHQ António Guterres cho rằng El Nino đang "đổ thêm dầu vào một hành tinh vốn đã bốc cháy", đồng thời cảnh báo thế giới bước vào tình trạng khí hậu "chưa từng có tiền lệ". Ông nhấn mạnh khu vực Thái Bình Dương - nơi chi phối hiện tượng El Nino - "chưa bao giờ ấm đến mức như hiện nay ngay từ giai đoạn đầu của một chu kỳ El Nino", trong khi nhiệt độ toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Ông cũng cho rằng nhiên liệu hóa thạch tiếp tục làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu và kêu gọi các chính phủ đẩy nhanh hành động nhằm bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương cũng như giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, nắng nóng và cháy rừng diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực. Tại châu Âu, cháy rừng tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Pháp, lực lượng cứu hỏa đã ngăn chặn được đà lan của một đám cháy lớn ở tỉnh Var sau khi ngọn lửa thiêu rụi khoảng 1.000 ha rừng. Trong khi đó, vụ cháy rừng lớn nhất của nước này kể từ năm 1949 tại khu vực gần Bordeaux vẫn chưa được khống chế hoàn toàn sau hơn một tuần, đã thiêu rụi khoảng 42.000 ha rừng và phá hủy khoảng 240 ngôi nhà.

Tại Hy Lạp, khoảng 300 lính cứu hỏa tiếp tục triển khai lực lượng bảo vệ khu nghỉ dưỡng Porto Germeno trong điều kiện gió có lúc lên tới 130 km/h. Một đám cháy khác gần Agios Vasileios đã lan ra biển, thiêu rụi khoảng 4.000-5.000 ha và buộc giới chức phải sơ tán một số khu vực ngoại ô Athens, đồng thời ban bố cảnh báo cháy ở mức cao nhất tại nhiều địa phương.

Tại Đức, một vụ cháy rừng ở bang Bavaria đã vượt ngoài tầm kiểm soát do gió mạnh và địa hình hiểm trở, buộc giới chức huy động khoảng 330 nhân viên ứng phó khẩn cấp tham gia chữa cháy. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết nhà máy điện hạt nhân Paks có thể phải ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến do mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục dưới tác động của nắng nóng kéo dài.

Trong bối cảnh đó nắng nóng và cháy rừng diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo khói cháy rừng có thể lan qua nhiều quốc gia và châu lục, làm suy giảm chất lượng không khí và đe dọa sức khỏe người dân, kể cả ở những khu vực cách xa nơi xảy ra hỏa hoạn.

Theo WHO, khói cháy rừng chứa khí độc và bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào phổi và hệ tuần hoàn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, lực lượng ứng phó khẩn cấp và những người làm việc ngoài trời là các nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất.

WHO khuyến cáo người dân theo dõi các cảnh báo về chất lượng không khí, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có khói và tìm kiếm hỗ trợ y tế nếu xuất hiện các triệu chứng liên quan.

Theo baochinhphu.vn
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